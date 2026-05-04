Avtalsadministratör
2026-05-04
Vi söker en avtalsadministratör för ett tidsbegränsat konsultuppdrag där du får möjlighet att snabbt bidra i verksamheten. Uppdraget passar dig som är noggrann, strukturerad och har god vana av avtalsadministration.
Rollen som Avtalsadministratör
Som Avtalsadministratör ingår du i bolagets finansfunktion och arbetar med administration och uppföljning av olika typer av avtal. Rollen har många kontaktytor och innebär ett nära samarbete med försäljning och andra interna funktioner. Du ansvarar för att avtal hanteras korrekt genom hela processen och bidrar till att skapa struktur, kvalitet och ordning i det dagliga arbetet.
Exempel på arbetsuppgifter
Administrera och registrera nya avtal
Säkerställa att avtalsunderlag är kompletta och korrekta
Löpande uppföljning av aktiva avtal
Hantera inkommande fakturor och ta fram fakturaunderlag
Samverka med säljorganisationen kring avtalsfrågor
Arbeta strukturerat med administrativa flöden och förbättringar
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av avtalsadministration, contract management eller liknande administrativt arbete. Du är van att arbeta självständigt och tar ansvar för dina leveranser.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av att arbeta med avtal, gärna i en ekonomi- eller affärsnära roll
Är mycket noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
Är kommunikativ och trygg i dialog med olika intressenter
Vågar ställa frågor och säkerställa att arbetet blir korrekt utfört
Bakgrund inom ekonomi, finance eller juridik är meriterande, men inte ett krav. Det viktigaste är din förmåga att arbeta systematiskt och med hög precision.
Du erbjuds
Du erbjuds ett ansvarsfullt uppdrag i en stabil och professionell miljö där du får möjlighet att snabbt bidra genom att skapa struktur och ordning. Rollen innebär ett nära samarbete med engagerade kollegor.
Bra att veta
Arbetet är kontorsbaserat i Stockholm och närvaro på kontoret prioriteras. Start sker omgående eller enligt överenskommelse, och uppdraget är tidsbegränsat med planerad omfattning över sommaren.
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Hedda Grenlöv på via email hedda.grenlov@jurek.se
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet - för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
