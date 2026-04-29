Avtals- och leveransansvarig till E.on
Vill du ha en nyckelroll där du kombinerar affärsmässighet, struktur och samverkan i en verksamhet som bidrar till framtidens energilösningar? Nu söker vi en Avtals- / Leveransansvarig till E.ON i Norrköping.Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
I rollen som Avtals- / Leveransansvarig har du ett övergripande ansvar för att säkerställa en affärsmässig, kvalitetssäkrad och effektiv leverans inom anslutnings- och mättjänsteavtalet. Du fungerar som E.ON:s primära kontakt gentemot entreprenörer i avtals- och affärsfrågor och har en central roll i att driva uppföljning, utveckling och förbättring.
Du ansvarar för att skapa en helhetsbild av leverans och framdrift, identifiera risker samt säkerställa att avtalet efterlevs och utvecklas i linje med verksamhetens mål.
Önskad start är omgående och uppdraget löper på till årsskiftet.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Säkerställa leverans, kvalitet och framdrift inom avtalsområdet
• Vara huvudkontakt mot entreprenörer i avtals- och affärsfrågor
• Följa upp avtal, hantera frågeställningar och driva eskaleringar vid behov
• Rapportera avtals- och affärsstatus till interna intressenter
• Leda och driva månatliga avtalsmöten inklusive agenda, dokumentation och uppföljning
• Analysera avvikelser, identifiera risker och föreslå förbättringsåtgärder
• Samverka med tjänsteansvariga, gruppchefer och verksamheten för att utveckla arbetssätt och leverans
• Delta i strategiarbete, verksamhetsplanering och uppföljning av KPI:er
• Ansvara för ekonomisk uppföljning och bidra till budget- och prognosarbete
Vem är du?
Vi söker dig som är en affärsmässig och analytisk person med ett starkt driv att skapa struktur, kvalitet och resultat. Du är trygg i din roll, har god förhandlingsvana och trivs i en position där du får ta ansvar och fatta beslut.
Du är kommunikativ och samarbetsinriktad, med förmåga att bygga förtroende både internt och externt. Samtidigt arbetar du proaktivt och har ett naturligt fokus på förbättring och utveckling.
Kvalifikationer:
• Relevant högskoleutbildning och/eller minst 5 års erfarenhet inom området
• Dokumenterad erfarenhet av inköp och entreprenadverksamhet
• Erfarenhet av avtals- och affärsstyrning
• God förståelse för elmarknaden
• Kunskap inom riskhantering
• Erfarenhet av kalkylarbete
• Förhandlingsvana och hög affärsmässighet
Du bör vara en strukturerad och analytisk person som drivs av att arbeta i en kommunikativ och relationsskapande roll. Du bör trivas med att drivas av att arbeta med förbättringsarbete.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
582 20 LINKÖPING
Tilda Johansson tilda.johansson@poolia.se +46733340024
