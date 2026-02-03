Avonova Hälsa söker Psykolog till Göteborg
Vi leder vägen till ett hållbart arbetsliv - varje dag
Avonova är Nordens ledande aktör inom företagshälsa och ledarutveckling.
Med bred kunskap och stort engagemang hjälper Avonova organisationer och dess medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera effektivare och må bättre. Hälsa och arbetsmiljö är avgörande faktorer för att skapa långsiktigt framgångsrika organisationer. Våra 1300 medarbetare på 170 orter levererar varje dag hälsotjänster över hela Norden. Våra kunder finns inom såväl offentlig som privat sektor.
Är du vår nya legitimerade psykolog - med fokus på individuellt samtalsstöd?
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och vill arbeta med arbetsförmågebedömningar och individuellt samtalsstöd, såsom rådgivning och behandling - för att främja hälsa och förebygga ohälsa i arbetslivet.
Hos oss arbetar du både med arbetsförmågebedömningar och med att stötta kundmedarbetare som är i behov av professionellt samtalsstöd. Samtalen har ofta fokus på stress, kris, sömn, livsbalans och återgång i arbete. Insatserna sker främst i form av kortare behandlingskontakter, både digitalt och fysiskt.
Du blir en viktig del av vårt arbetsförmågebedömningsteam (AFB) tillsammans med rehabkoordinator, företagsläkare och fysioterapeut, samt i övriga tvärprofessionella samarbeten i verksamheten.
Vi söker dig som:
Är legitimerad psykolog med erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete
Trivs med kortare samtalsserier
Har god förmåga att skapa förtroende i samtal, även i digitala möten
Har ett intresse för arbetslivets frågor och vill bidra till att människor mår bra på jobbet
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av att utföra arbetsförmågebedömningar
Har arbetat inom företagshälsovård eller arbetslivsinriktad rehabilitering
Har god kunskap om hur arbetsmiljö påverkar individens mående och återgång i arbete
Har erfarenhet av krisstöd eller arbete med stressrelaterad ohälsa
Vi erbjuder
Ett härligt och varmt team med beteendevetare, psykologer, terapeuter, beroendeterapeut och organisationskonsulter. Du får ett omväxlande och stimulerande arbete i ett företag som utvecklas, tillsammans med kompetenta kollegor, intressanta kunder och en kultur som präglas av samarbete och kollegialt lärande.
Hos oss är engagemanget stort och viljan att bidra till hållbara individer och organisationer genomsyrar allt vi gör.
Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet, Akademikerförbunden, Läkarförbundet och Vision. Utdrag ur belastningsregistret samt drogtest kommer att ske i samband med anställning.
Tycker du detta låter intressant är du välkommen med din ansökan med CV och personligt brev. Vi arbetar med löpande urval så vi vill att du sänder din ansökan snarast möjligt. Vill du veta mer kontakta hälsocenterchef Viktoria Johansson, viktoria.johansson@avonova.se
