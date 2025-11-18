Avonova Hälsa söker Hälsocenterchef till Örebro
Vi leder vägen till ett hållbart arbetsliv - varje dag
Avonova är Nordens ledande aktör inom företagshälsa och ledarutveckling.
Med bred kunskap och stort engagemang hjälper Avonova organisationer och dess medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera effektivare och må bättre. Hälsa och arbetsmiljö är avgörande faktorer för att skapa långsiktigt framgångsrika organisationer. Våra 1300 medarbetare på 170 orter levererar varje dag hälsotjänster över hela Norden. Våra kunder finns inom såväl offentlig som privat sektor.
Är du vår nya hälsocenterchef?
Avonova söker chef till ett av vårt hälsocenter med placering i Örebro. Tillsammans med ett trevligt, engagerat och kompetent team med specialister, erbjuder vi ett utvecklande arbete. Vår kultur och arbetsgemenskap kännetecknas av innovation, helhetssyn och en stark vilja att åstadkomma goda resultat. Vi arbetar gentemot olika kundföretag i varierande branscher och du kommer ingå i ett team som finns över flera orter; Örebro, Köping, Eskilstuna och Strängnäs.
Vi söker dig som har ett stort intresse av att arbeta kundorienterat, är affärsmässig, har egen drivkraft och tycker om att arbeta i team. Du inspireras av att se din verksamhet växa och utvecklas och är intresserad av ett aktivt och nära ledarskap.
Du har ett genuint intresse för människor, deras hälsa och arbetsmiljö och erfarenhet av arbete i ledande befattning med liknande verksamhet. Du har mycket goda ledaregenskaper och förmåga att skapa förutsättningar att öka motivationen hos medarbetarna.
Arbetet är mångsidigt och innefattar bland annat att coacha konsultchefer och medarbetare, säkerställa att de har rätt förutsättningar för att lyckas i sina uppdrag, samt att bygga och utveckla relationer med enhetens kunder. Du kommer att ha en nyckelroll i att driva verksamhetens utveckling och skapa långsiktiga, hållbara affärsrelationer.
Tillsammans med ledningsgruppen, säljorganisationen arbetar du för att identifiera och utveckla nya och befintliga affärsmöjligheter. Du stöttar även medarbetarna på hälsocentret så att de får en aktiv roll i kundarbetet.
En av våra viktigaste målsättningar är att arbeta med helhetssyn och ett konsultativt förhållningssätt i alla våra uppdrag. En central del i rollen är också att koordinera leveranser inom Stockholm i samverkan med andra hälsocenter, för att säkerställa kvalitet och effektivitet i våra insatser.
Dina arbetsuppgifter kommer innebära:
- Ha fullt ansvar för medarbetare, budget och resultat
- Hantera kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor och skapa en effektiv verksamhetsplanering
- Tillsammans med säljare, kollegor och områdeschef ha en aktiv roll i kundarbetet för att skapa och utveckla befintliga och nya affärsmöjligheter
- Ingå i ledningsgruppen för område Stockholm och rapporterar till områdeschef
- Genom ett nära samarbete med övriga hälsocenter i Stockholm optimera beläggningen, resultat och kundnöjdhet för hela stor Stockholmsområdet
- Tillsammans i teamet stärka kundupplevelsen och vara en proaktiv partner för våra kunder
- Vara en nyckelperson i arbetet att utveckla vårt arbetssätt i målet att vara Nordens bästa företagshälsa Publiceringsdatum2025-11-18Kvalifikationer
- Chefs- och ledarerfarenhet av att leda både specialister och chefer
- Erfarenhet av coachande ledarskap med goda resultat
- Erfarenhet av att leda tvärprofessionellt team
- Kunskap inom och erfarenhet av ekonomistyrning
- Tidigare har haft budget-och resultatansvar för större enheter
- Erfarenhet av sälj- och kundarbete och förstår vikten av att ha kunden i fokus
- Gillar att skapa, utveckla affärer och har god förmåga att skapa relationer
- Erfarenhet från liknande bransch, bemannings eller konsultverksamhet
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete i ett företag med stor potential. Du får samarbeta med engagerat, trevligt och kundorienterat team med specialister inom olika områden.
Tycker du att det låter intressant är du välkommen med din ansökan med CV och personligt brev. Vi arbetar med löpande urval då vi vill att du sänder din ansökan snarast möjligt.
Anställningen
Utdrag ur belastningsregistret samt drogtest kommer att ske i samband med anställning.
Vill du veta mer kontakta gärna områdeschef Maria Skogsberg, maria.haglund@avonova.se
Rekrytering kan komma att ske löpande, innan sista ansökningsdag.
