Avlösare till pojke i Nacka
2025-09-01
Vi söker dig som vill jobba som avlösare åt en pojke på 4 år som bor i Saltsjö-Boo i Nacka med sin familj.
Erfarenhet och kunskap om autism är mycket meriterande.
Vi söker en avlösare som vill arbeta med en 4 årig pojke. Du ska vara glad och lekfull av dig då pojken mycket gärna vill leka. Pojken har väldigt begränsad kommunikation och därför är det viktigt att man är lyhörd och förstår sociala signaler och kroppsspråk.
Det är också positivt om du kan kombinera lekande med lärande under passen.
Krav på flytande Svenska.
Introduktion sker på plats.
Beslutet är på 8 timmar per månad och utförs på helger, tider efter överenskommelse med familjen.
När du söker en tjänst hos oss, skicka ett mail med ditt cv och ditt personliga brev. Vi uppskattar även om du bifogar en bild på dig själv. Din ansökan kommer att läsas av personal på Nordisk Hem och LSS assistans samt kundens vårdnadshavare.
Nordisk assistans är ett litet kundnära bolag med personal som har över 20 års erfarenhet av branschen. Vår kunskap blir din trygghet. Vår uppgift är att göra din vardag lite enklare och att just dina behov tillgodoses. Vi älskar vårt nära arbete med människor med olika bakgrund, i alla åldrar. För oss är det viktigaste att du som kund och assistent känner trygghet och inflytande genom hela samarbetet.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: rekrytering@nordiskassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Avlösning Saltsjö-Boo". Arbetsgivare Nordisk Hem och Lss Assistans AB
132 30 SALTSJÖ-BOO Arbetsplats
