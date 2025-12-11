Avlösare sökes till 7 åring i Nykil
2025-12-11
På Olivia Personlig Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du? Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Just nu söker vi dig som vill arbeta som Avlösare till en sprallig kille 7 åring med autism och en intellektuell funktionsnedsättning samt adhd boendes i Nykil utanför Linköping. Han har väldigt mycket energi och tycker om att bland annat hoppa studsmatta, springa i vattenspridare eller rent allmänt vara utomhus. Oavsett väder tar han sig ut och leker i sandlådan eller kurragömma med dig.
Som Avlösare kommer man utgå från hemmet och gården som hemmet är belagt på, där arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom lek och övrig aktivering
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider då
Stötta vid förflyttningar (hålla handen)
Tjänsten innebär 5 timmars arbete förlagt till antingen lördagar eller söndagar varje helg. De förlagda tiderna är flexibla och anpassas enligt överenskommelse med kunds familj.
Om dig
Avlösaren önskas vara kvinna med god förmåga av det svenska språket. Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som brinner för ett socialt arbete med fart och mycket liv i dagen. Vi söker dig som kan hålla fokus och uppmärksamhet kontinuerligt, som själv gillar att aktiveras och hitta på saker genom din initiativtagande personlighet. .
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av bildstöd eller AKK/TAKK
KRAV:
Körkort och Tillgång till bil
För att underlätta processen vid eventuell anställning krävs att du har ett BankID och godkänner att använda detta i tjänsten samt att du uppvisar ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister, vilket du snabbt kan beställa här och ta med till intervjutillfället. Registret du ska beställa heter "Arbete med barn med funktionsnedsättningar", då vi använder detta för alla våra anställningar.
Omfattning: Deltid på cirka 10 timmar i månaden fördelat på två träffar beroende på överenskommelse, med möjlighet till utökad tjänst framgent.
Tillträde: Enligt överenskommelse. Genomgång av ansökan sker löpande och tjänsten kan därmed komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Milersättning erbjuds vid behov för denna tjänst.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan. Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia :
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Förmåner inkluderar bland annat tillgång till rabatterade produkter och tjänster hos ett antal samarbetsbolag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556630-8986), https://www.oliviapersonligassistans.se/ Kontakt
Helena helena.stalenkrans@bonzi.se Jobbnummer
9640204