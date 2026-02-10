Avlösare/Ledsagare med uppdrags anställning
2026-02-10
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Vi söker nu en trygg och engagerad avlösare samt ledsagare för uppdrag. Uppdraget gäller stöd till en person med intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi och syftar till att skapa trygghet, delaktighet och en fungerande vardag.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Som avlösare stöttar du i hemmet för att ge anhöriga avlastning.
Som ledsagare följer du med på aktiviteter utanför hemmet, till exempel promenader, fritidsaktiviteter eller andra individuellt anpassade ärenden.
Fokus ligger på trygghet, kontinuitet och att möta personen utifrån hens behov och förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av epilepsi och kunskap om hur man agerar vid anfall
Har erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning
Är lugn, stabil och ansvarstagande
Är lyhörd och har ett respektfullt bemötande
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse
Utbildning inom vård och omsorg, barn och fritid eller annan relevant utbildning är meriterande.
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
