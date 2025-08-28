Avloppstekniker / Reliningstekniker / Taktvättare
Avloppseliten Sverige AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Hörby
2025-08-28
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige
Avloppseliten Sverige AB är ett ungt företag med lång och gedigen erfarenhet i ryggen.
Hos oss är det viktigast att vi gillar det vi gör, att vi går till jobbet med glädje och att vi är flexibla.
Då vi fortsätter att öka upp med inkommande arbeten/kunder behöver vi ta nästa kliv framåt och hitta ännu fler Stjärnor som brinner för att lösa problem, och ser framemot att köra till jobbet och inte går och suckar fram till Fredagen.
Vi arbetar i södra Sverige med allt från tvätt av tak/fasader. Akuta avloppsstopp, förebyggande avloppsspolningar, filmning av avlopp samt renovering av avlopp, Relining
Till oss ringer kunderna när dom har problem som dom behöver hjälp att lösa och, vi löser det.
Sitter man i Skiten, Ringer man Eliten!
Just nu behöver vi stärka upp vårt Team med ytterligare kollegor, Hos oss hjälps vi åt med alla typer av arbeten. Och ger oss inte för ens problemen är lösta.
Ser gärna att man har erfarenhet, men inget krav, då vi tror att vill man bara jobba, så kan vem som göra vad som. Om bara viljan finns.
Vi kör hem med våra bilar på kvällar och helger, detta är vår arbetsplats och dessa sköter vi med omsorg. Samt bytas ut ofta så vi har fräscha bilar att köra i,
B-Kort är krav och fler behörigheter är meriterande.
För rätt person, som kan och vill arbeta i en spännande utveckling och med väldigt varierande vardag erbjuder vi en rolig arbetsplats med mycket eget ansvar och förtroende.
Rekrytering sker löpande och tillträde enligt ök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: Daniel@avloppseliten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avloppseliten Sverige AB
Körkort
