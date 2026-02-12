Aviation Teknikansvarlig / Uppdragsledare
2026-02-12
Om rollen
På Ramboll arbetar vi enligt vår strategi The Partner for Sustainable Change och vi stärker nu vår lokala flygplats- och Aviation verksamhet i Sverige. Vi söker dig som vill vara med och bygga upp och utveckla vårt svenska Aviation team i nära samarbete med Rambolls globala Aviation Global Service Line, samtidigt bidra till en mer hållbar framtid.
Vill du vara med och göra skillnad i en bransch i förändring, där hållbarhet, säkerhet och teknisk kvalitet står i fokus samtidigt utvecklas vidare inom Aviation? Då kan detta vara rollen för dig!
Hos oss blir du en del av en samarbetsinriktad miljö där innovation, teknik och hållbara transportlösningar är vårt gemensamma fokus. Du får stöd av engagerade kollegor i Sverige och internationellt, med lång erfarenhet och bred specialistkompetens inom flygplats- och infrastrukturutveckling.
Om rollen
Som Teknikansvarlig (TA) och/eller Uppdragsledare (UL) inom Aviation får du en nyckelroll i vår svenska verksamhet, baserad i Stockholm. Du kommer att arbeta nära våra kunder på den svenska marknaden och samtidigt vara en del av Rambolls globala aviationorganisation.
Rollen passar dig som har omkring 7 års erfarenhet och som trivs i gränslandet mellan teknik, uppdragsledning och kunddialog. Du är trygg i din tekniska kompetens, van att kommunicera med kunder. Du har också god förståelse för marknaden, hur Aviation projekt initieras, upphandlas och genomförs.
Din organisatoriska tillhörighet
Du kommer att tillhöra vår Highways & Infrastructure enhet i Stockholm som arbetar nära andra delar av Ramboll Transport i Sverige, samtidigt ingår i Rambolls globala Aviation Service Line.
Din aktionsradie är i första hand lokal och nationell, men eftersom vi samarbetar tätt internationellt förekommer resor, främst inom Sverige och Europa.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Vara Teknikansvarig och/eller Uppdragsledare i flygplats- och airsideprojekt
Leda och samordna singel- och multidisciplinära uppdrag
Säkerställa högteknisk kvalitet, leverans och efterlevnad av relevanta regelverk
Vara en naturlig kontaktpunkt mot kund, med ansvar för dialog, förtroende och långsiktiga relationer
Bidra till affärsutveckling, bland annat genom kundkontakter, anbud och offertarbete
Medverka i och ibland leda anbuds- och upphandlingsarbete
Stötta och vägleda kollegor
Bidra till utvecklingen av arbetssätt, kvalitet och samarbete inom den svenska aviationverksamheten
Samverka med kollegor nationellt och internationellt inom Ramboll
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du
Har civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildning, eller motsvarande
Har några års erfarenhet från aviation, flygplatsprojekt och/eller flygplatsdrift
Har erfarenhet av airside-projekt inom planering, projektering, byggskede eller förvaltning
Är trygg i rollen som TA och/eller UL
Har erfarenhet av multidisciplinära infrastrukturprojekt
Är affärsmässig och har lätt för att bygga förtroendefulla kundrelationer
Har god förståelse för marknaden och hur uppdrag skapas och utvecklas
Har erfarenhet av eller intresse för anbuds- och offertarbete
Har kännedom om relevanta regelverk och standarder, exempelvis ICAO och EASA
Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Som person är du kommunikativ, strukturerad och engagerad. Du trivs med ansvar, hanterar olika intressenter med trygghet och gillar att kombinera teknisk fördjupning med kunddialog och affärsmässighet.
Välkommen till Ramboll Aviation och Ramboll Sverige
Ramboll är ett av Sveriges ledande internationella teknik- och arkitektkonsultbolag. I Sverige har vi cirka 1 800 medarbetare på ett 30-tal kontor, och globalt är vi 18 000 experter i 35 länder. Vi kombinerar lokal närvaro och marknadskännedom med en stark global kunskapsbas.
Inom aviation arbetar vi med hela projektcykeln för flygplatser, från strategisk planering och master planning till projektering, byggskede och förvaltning. Tillsammans skapar vi hållbara, säkra och framtidssäkrade flygplatslösningar.
Vi kallar det: Bright Ideas. Sustainable Change.
Låt oss veta mer om dig
Vi vet att vissa bara söker jobb när de uppfyller alla krav till 100%. På Ramboll värdesätter vi potential, driv och engagemang lika högt som erfarenhet.
Om du känner igen dig i beskrivningen, men inte uppfyller alla kriterier, uppmuntrar vi dig ändå att söka. Du kan vara helt rätt person för denna roll, eller för en annan möjlighet hos oss.
Skicka in ditt CV, eller några rader om dig själv, så fortsätter vi dialogen. Klicka på "Sök nu" - vi ser fram emot att höra från dig.
