Avfallsutvecklare till Hässleholm Miljö
2026-06-01
Vill du vara med och utveckla Sveriges bästa avfallsverksamhet?
Vi har under 2026 utsetts till årets bästa avfallsverksamhet av Avfall Sverige, en utmärkelse som vi är oerhört stolta över - och vi vill såklart fortsätta att vara på topp! Nu när vår kollega går på studieledighet söker vi därför dig som är nyfiken, initiativtagande och gillar att driva utveckling framåt, och vill göra det i rollen som Avfallsutvecklare.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad genom att utveckla och förbättra hanteringen av avfallsfraktioner samt arbeta för ökad återanvändning och återvinning. Dina fokusområden kommer att vara att minska mat- och restavfall, förbättra sortering och skapa beteendeförändringar tillsammans med våra kunder.
Om rollen
Som Avfallsutvecklare ansvarar du för att driva projekt och aktiviteter kopplade till vår resursoptimeringsplan, affärsstrategi och våra övriga verksamhetsplaner för att säkerställa att vi når våra miljö- och hållbarhetsmål. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Utveckling och optimering av avfallsfraktionerna.
Arbete för ökad återanvändning, återvinning och minskning av restavfall.
Deltagande i framtagningen av rutiner för återvinningscentraler och avfallsinsamling samt samordning av uppdateringar och utvecklande av sorteringsanvisningar.
Spridning av kunskap och information om avfallshantering internt och externt.
Skapande och deltagande i samarbetsforum för att stärka utvecklingen inom avfallshantering.
Omvärldsbevakning och nätverkande med andra aktörer på marknaden för att utveckla vår renhållningsverksamhet.
Det här är du!
Vi söker dig som har ett starkt intresse för hållbarhet och cirkulär ekonomi. Du har en relevant eftergymnasial utbildning och/eller erfarenhet inom avfallshantering, miljövetenskap eller liknande. Vi välkomnar sökande med både mer junior och senior erfarenhet och ser det som meriterande om du har erfarenhet av att driva projekt och utvecklingsarbeten. Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift samt B-körkort och tillgång till egen bil.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen ser vi att du är initiativtagande, strukturerad och relationsbyggande. Du har en god kommunikativ förmåga och kan förmedla kunskap till olika målgrupper. Du är också van vid att samarbeta med olika aktörer och skapa nätverk.
Det här erbjuder vi dig:
En värderingsstyrd arbetsplats där framåtanda, omtänksamhet och tydlighet genomsyrar verksamheten.
Medarbetarskapet i centrum där alla bidrar till samhörighet, omsorg, respekt och lojalitet.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med möjlighet till kompetensutveckling och att påverka framtidens avfallshantering.
Villkor och ansökan
Tjänsten är ett vikariat på cirka 18 månader, med möjlighet till förlängning.
Tjänsten är placerad på vårt kretsloppscenter i Vankiva ca 8 km utanför Hässleholm. Det går ingen kollektivtrafik dit så du behöver ha tillgång till egen bil.
Tror du att du är vår nästa kollega och vill vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan! Vi tillämpar löpande urval i denna rekryteringsprocess, så vänta inte med din ansökan.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef Jens Richard på telefonnummer: 070-3926591 alternativt via e-post jens.richard@hassleholm.se
.
Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta HR-generalist Elin Boström på telefonnummer: 072-156 45 94 alternativt via e-post elin.bostrom@hassleholm.se
.
Det här är vi:
Affärsområde Renhållning ansvarar för insamling och behandling av kommunalt avfall i Hässleholm. I uppdraget ingår också att driva sex återvinningscentraler och att informera invånarna om avfallsfrågor. Vi ser till att insamling av avfall fungerar smidigt för både privatpersoner och företag, och att det är enkelt att återbruka och återvinna så mycket som möjligt. Vi vill också inspirera och förmedla kunskap, så att vi tillsammans kan lösa avfallsutmaningen här hemma.
Hässleholm Miljö är ett affärsdrivet bolag som ägs av Hässleholms kommun. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla tjänster inom miljö och energi. Vi är en samhällspartner som driver utvecklingen av det som är viktigt på riktigt, ett hållbart cirkulärt samhälle för människor och företag i vår kommun. Vi gör det med engagemang och kunskap för ett hållbart liv idag – och modet att hitta nya vägar för i morgon.
Vår verksamhet är indelad i fyra starka affärsområden, med gemensamma funktioner och processer. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter. Vi producerar och distribuerar dricksvatten, transporterar och renar spillvatten samt avleder dagvatten. Dessutom producerar och levererar vi fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Men vi jobbar också med hållbarhet i allt vi gör, och för att minska vårt och andras avtryck på naturen och vattnet omkring oss.
Vi gillar olika! Därför strävar vi efter mångfald på alla tänkbara sätt. Vi tror att olika personer, kompetenser och grupper tillför mest till vår verksamhet.
Hos oss finns cirka 180 medarbetare och vårt bolag omsätter runt 650 miljoner kronor.
Läs mer om oss på www.hassleholmmiljo.se.
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholm Miljö AB
(org.nr 556555-0349)
281 80 HÄSSLEHOLM
För detta jobb krävs körkort.
