Avfallsingenjör med inriktning drift, Solna stad
Har du ett stort miljö- och hållbarhetsintresse och vill jobba med avfallsfrågor? Nu har vi en tjänst för dig hos oss på Solna stad! Publiceringsdatum2026-03-30Om företaget
Avfallsavdelningen är en viktig del av Solna stads arbete för hållbarhet och cirkulära flöden.
Vi utvecklar framtidens fastighetsnära insamling tillsammans med fastighetsägare, entreprenörer och övriga förvaltningar. Hos oss får du vara med och skapa smarta lösningar som gör det enkelt för invånarna att sortera rätt. Vi är ett engagerat team där alla bidrar med idéer och tankar.
Nu växer vår avdelning! För att möta lagstiftning och de spännande utmaningar som väntar söker vi nu en avfallsingenjör med inriktning mot drift.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder trygg anställning med individuell lönesättning och viss möjlighet till distansarbete.
Solna stad erbjuder även friskvårdsbidrag och andra personalförmåner.
Du får en kort väg från idé till beslut i en organisation med högt engagemang och prestigelös kultur med möjlighet att utveckla både teknisk och kommunikativ kompetens i en framtidsbransch!
Vad innebär tjänsten?
Som avfallsingenjör med inriktning mot drift ansvarar du för avtalsuppföljning av avdelningens driftentreprenör och andra avfallslösningar i staden. Rollen innebär täta kontakter med både entreprenörer och abonnenter för att säkerställa att sophämtningen fungerar som den ska och att servicen håller hög kvalitet.
Du medverkar i utvecklingen och samordningen av stadens avfallslösningar, i nära samarbete med kollegor och externa aktörer. Hos oss får du vara med och skapa en trygg, effektiv och hållbar avfallshantering för Solna. Du medverkar även vid upphandlingar och bidrar aktivt till att ta fram rutiner och processer för avdelningen, med målet att skapa en effektiv och hållbar verksamhet. Vi arbetar tillsammans och fördelar uppgifter utifrån kompetens, intresse och verksamhetens behov så att varje medarbetare får möjlighet att bidra och utvecklas på bästa sätt!
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- högskole- eller YH-utbildning inom ett relevant område (t.ex. miljö, samhällsbyggnad, maskinteknik eller service) eller motsvarande arbetslivserfarenhet som ger likvärdig kompetens
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Utöver det så ser vi gärna att du har
- erfarenhet inom avfallshantering
- erfarenhet av avtalsuppföljning
- erfarenhet av arbete i kommunal avfallsverksamhet.
Du är en analytisk och strukturerad person som har lätt för att se helheter och samtidigt hålla ordning på detaljer. Du arbetar självständigt och tar ansvar för dina uppgifter men trivs också med att samarbeta och bidra till gemensamma lösningar.
Du har god muntlig kommunikationsförmåga och är tydlig i din dialog med både kollegor, entreprenörer och abonnenter. Din serviceinriktade inställning gör att du gärna hjälper andra och hittar praktiska lösningar som fungerar i vardagen. Du är flexibel och har lätt för att växla mellan uppföljning, rådgivning och utvecklingsarbete.
Mer info om ansökan
Tjänsten är tillsvidare på heltid. Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Areti Daniilidou på areti.daniilidou@solna.se
eller telefon 08-746 35 65.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 24 april 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Urval sker löpande.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del i den här rekryteringen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/200".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183)
Tekniska förvaltningen, VA-och avfall Kontakt
Areti Daniilidou 08-7463565
9826022