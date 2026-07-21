Avfallshämtare
Alingsås kommun, Avfallsavdelningen / Fordonsförarjobb / Alingsås Visa alla fordonsförarjobb i Alingsås
2026-07-21
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Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
På samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar fler än 180 medarbetare med infrastruktur och miljöskydd i vår kommun. Vi ansvarar för planering och drift av byggnadsprojekt, gatunät, parkeringsplatser, allmänna platser, parker, avfallshantering samt reningsverk och vattenverk. Vårt ansvarsområde inkluderar även trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet och en för invånarna i övrigt god miljö, samt myndighetsutövning utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen där tillsyn och förebyggande arbete står i fokus.
Vi söker nu tre nya avfallshämtare till insamlingsenheten! Som medarbetare på insamlingsenheten bidrar du till att göra vardagen enklare för alingsåsarna. Vårt uppdrag är att tillhandahålla en hållbar och tillgänglig avfallshantering som motiverar och gör det enkelt för alingsåsarna att sortera på rätt sätt. Vi gör det i nära dialog och samspel med kollegor, politik, medborgare och näringsliv. Hos oss får du en chans att utveckla både dig själv och arbetsplatsen.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Välkommen med din ansökan!
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att sköta avfallshämtning samt övrigt förekommande arbetsuppgifter inom området. Avfallshämtningen sker i kärl med baklastande sopbil. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att leverera hög service till Alingsåsarna och bidrar till att nå våra mål i avfallsplanen.
Som person är du serviceinriktad, ordningsam, flexibel och har förmågan att behålla dig lugn i stressiga situationer. Då arbetet innefattar en hel del samarbete är viktigt att du är en lagspelare och förstår vikten av goda relationer både internt och extern. På grund av uppdragets karaktär krävs också att du har god fysik.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Daglig tillsyn och fordonskontroll
• Svara på miljöfrågor från kunderna
• Avfallskontroller och avvikelsehantering
• Vid behov stötta andra delar av verksamhetenKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasiekompetens
• C-körkort
• Yrkeskompetensbevis (YKB)
Vi tror att du är en trygg och ansvarstagande person med ett professionellt förhållningssätt. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig när arbetsdagen eller förutsättningarna förändras. Du har ett gott bemötande och är serviceinriktad i mötet med kommuninvånare, kollegor och andra du samarbetar med.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 anställning sker löpande under annonstiden.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336953". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553)
Kungsgatan 4 (visa karta
)
441 30 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alingsås kommun, Avfallsavdelningen Kontakt
Cecilia Fennick Cecilia.Fennick@alingsas.se +46322616289 Jobbnummer
10008597