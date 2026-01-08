Äventyrsguide sökes till Upzone Göteborg 2026
Upzone Äventyrsparker AB / Resevärdsjobb / Göteborg Visa alla resevärdsjobb i Göteborg
2026-01-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upzone Äventyrsparker AB i Göteborg
, Borås
, Falkenberg
, Skövde
, Bräcke
eller i hela Sverige
Är du vår nästa stjärninstruktör som trivs lika bra på hög höjd som på marken?
(We also welcome English-speaking applicants!)
Om UpzoneHos Upzone får människor växa - både som individer och som grupp. Genom våra roliga och utmanande aktiviteter bland trädtopparna stärker vi mod, samarbete, tillit och glädje.
Vi erbjuder upplevelser och event för privatpersoner, skolor och företag - både bland trädtopparna och nere på marken. Vårt mål är att skapa minnesvärda äventyr där säkerhet, glädje och kundnöjdhet alltid står i fokus.
Nu söker vi engagerade och äventyrliga guider som vill vara med och skapa upplevelser som får människor att växa - både bland trädtopparna och nere på marken!
Din rollSom äventyrsguide med räddningsansvar blir du en del av ett engagerat team som arbetar utomhus bland trädtopparna. Dagarna är omväxlande, fartfyllda och fulla av möten med människor. Du instruerar våra gäster i hur man använder utrustningen och tar sig igenom våra höghöjdsbanor - och ibland hjälper du dem tryggt ner till marken igen vid behov.
Utöver klättringen kommer du att få utbildning i att hålla i våra andra aktiviteter, såsom Teamaktiviteter och olika lagutmaningar. Därför är det viktigt att du tycker om att stå inför grupper, skapa energi och bidra till en rolig upplevelse för våra gäster.
Du behöver vara myndig för att kunna ta räddningsansvar, men det går bra att söka redan om du fyller 18 år under våren eller tidig sommar.
För dig som är under 18 år kommer vi längre fram under våren att lägga ut en separat annons för rollen Äventyrsguide utan räddningsansvar.
Vi erbjuder En trivsam arbetsmiljö ute i naturen med härliga och engagerade kollegor Ett varierande och utvecklande jobb i en spännande bransch Utbildning enligt IAPA-standard (International Adventure Park Association) Ett säsongsjobb fyllt av glädje, samarbete och nya upplevelser
Din profilVi tror att du:
Trivs på hög höjd och vill ha naturen som din arbetsplats - oavsett väder
Är ansvarstagande och ser lösningar istället för problem
Är bekväm med att prata inför grupper och guida andra
Har en positiv inställning och vill ge gästerna det där lilla extra
Är fysiskt aktiv och gillar att röra på dig
Om du känner igen dig - då tror vi att du kommer trivas hos oss!
Arbetstid och anställning Period 1 : April-Juni 2026 Period 2: Juli - September 2026 Anställningsform: Säsongsanställning
Vi delar upp säsongen i två perioder eftersom behovet ser lite olika ut under lågsäsong och högsäsong. Du kan självklart söka till båda perioderna.
Vi har alltid öppet på helger och röda dagar, och under högsäsongen (midsommar till slutet av augusti) håller vi öppet varje dag. Då behöver du kunna arbeta minst 50-75 %. Under lågsäsong (april-juni samt september-oktober) sker arbetet främst på helger, men även vissa vardagar vid skol- och företagsbokningar.
Du får ett grundschema redan innan säsongen startar, så du vet hur mycket du minst kommer att jobba - men det kan alltid tillkomma fler pass beroende på bokningsläget.
UtbildningFör att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna delta på utbildningen till Äventyrsguide. Datum meddelas längre fram.
Känner du att det här är något för dig? Vill du bli en del av ett team som bjuder på äventyr, glädje och gemenskap varje dag? Skicka in din ansökan redan idag - vi längtar efter att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Upzone Äventyrsparker AB
(org.nr 556961-1238), http://www.upzone.se Arbetsplats
Upzone Äventyrsparker Kontakt
Tamara Christmann Olofsson tamara@upzone.se 0046704227334 Jobbnummer
9673429