Avdelningsjurister
Inspektionen för vård och omsorg / Juristjobb / Malmö Visa alla juristjobb i Malmö
2026-03-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inspektionen för vård och omsorg i Malmö
, Göteborg
, Jönköping
, Örebro
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du göra verklig skillnad för människor i deras vardag? Hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får du vara med och utveckla den statliga tillsynen och tillståndsprövningen - ett arbete som bidrar till en tryggare och mer säker vård och omsorg. Den 1 december 2025 inrättades en rättsavdelning vid IVO - en viktig satsning där avdelningen ska stärka och utveckla myndighetens juridiska arbete. Rättsavdelningen arbetar med juridiskt stöd i tillsyn och tillståndsprövning och med myndighetsövergripande rättsfrågor Nu söker vi avdelningsjurister till rättsavdelningen.
Om jobbet
Som avdelningsjurist blir du en nyckelperson i arbetet med en stärkt rättstillämpning och hantering av kvalificerade juridiska frågor. Du har ett särskilt fokus på utveckling och kvalitetssäkring av myndighetens beslut i kärnverksamheten, i syfte att verksamheten ska bedrivas enhetligt, effektivt och strategiskt. Du ger juridiskt stöd till övriga verksamheten och deltar i den slutliga handläggningen av beslut inom olika ärendeslag. Övriga arbetsuppgifter som deltagande i regeringsuppdrag och remissarbete förekommer.
Placeringsort är Umeå, Jönköping, Örebro, Göteborg, Stockholm eller Malmö.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Resor i tjänsten kan förekomma.
Vi söker dig som har:
• Juristexamen
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på statlig myndighet
• Aktuell erfarenhet av att utveckla det juridiska arbetet på myndighet och förmåga att leda andra
• Erfarenhet av att arbeta i en konsultativ roll
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
Vi söker utvecklingsorienterade, erfarna jurister som vill vara med och driva och genomföra utvecklingsarbetet vid myndigheten. Samarbetsförmåga, flexibilitet och god analytisk förmåga är viktiga förutsättningar för arbetet. Du behöver också ha förmågan att se helheten och anpassa din arbetsinsats utifrån behoven i varje enskilt fall.
I rollen som avdelningsjurist ger du kvalificerat juridiskt stöd till chefer och kollegor, både jurister och icke-jurister. Det är därför viktigt att du trivs i en konsultativ roll. Du behöver ha hög integritet och ha lätt för att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren.
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Du är ansvarstagande, engagerad och prestigelös.
Vi ställer höga krav på medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Du kan därför komma att genomgå en säkerhetsprövning för att placeras i säkerhetsklass.
Vi ser det som meriterande om du även har:
• erfarenhet och kunskap om regelverk inom IVO:s verksamhetsområden
• erfarenhet av arbete i domstol som assessor eller motsvarande
• erfarenhet av juridiskt arbete på Regeringskansliet
Detta kan IVO erbjuda dig
Vi erbjuder en utvecklande roll i en dynamisk kunskapsorganisation där du bidrar till att utveckla en modern och effektiv tillsyn. Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Läs om våra avtalsvillkor och förmåner här: Arbeta hos oss | IVO.seSå ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du besvarat frågorna.
Ansök senast den 20 april.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: Arbeta hos oss | IVO.se
Arbetsplatsbeskrivning
Rättsavdelningen arbetar med juridiskt stöd i tillsyn och tillståndsprövning och med myndighetsövergripande rättsfrågor.
IVO bidrar till en trygg och säker vård och omsorg
IVO står för engagemang och bred kunskap om svensk vård och omsorg. Vi granskar, drar lärdomar och arbetar för att vården och omsorgen ska bli bättre och säkrare - alltid med fokus på patienter och brukare.
Myndigheten har cirka 800 medarbetare. Tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet, medan tillståndsprövning, analys, planering, kommunikation samt verksamhetsstöd finns i Stockholm, liksom generaldirektörens stab.
Fast lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/ Arbetsplats
https://www.ivo.se/ Jobbnummer
9828255