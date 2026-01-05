Avdelningsfarmaceut timtidsanställning och sommarvikariat
2026-01-05
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2026-01-05Om företaget
Vårdfarmaci söker nu två avdelningsfarmaceuter för timtidsvikariat och sommarvikariat till uppdrag inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Drottning Silvias Barnsjukhus.
Vårdfarmaci är en enhet tillhörande Verksamhet Läkemedel där receptarier och apotekare arbetar i olika vårdverksamheter. På Verksamhet Läkemedel finns även Klinisk farmakologi, Läkemedelsservice, Slutenvårdsdos och Extempore tillverkning. Verksamheten har både SU-interna och regionala uppdrag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är dels att utföra praktiska moment såsom iordningställande av läkemedel, både perorala och parenterala, beställning till och skötsel av läkemedelsrum såväl som att agera direkt kunskapsstöd för sjuksköterskor och läkare. Att bedriva kvalitetsarbete för en säker läkemedelshantering är ett genomgående ansvar för Vårdfarmaci.
Generellt gäller att arbete på Vårdfarmaci kan komma att innebära helgtjänstgöring och även arbete på andra avdelningar eller mottagningar inom Sahlgrenska universitetssjukhuset där Vårdfarmaci finns. Dina arbetsuppgifter
Iordningställande av perorala och parenterala läkemedelsdoser.
Beställning av läkemedel och skötsel av läkemedelsrum.
Svara på frågor kring läkemedel och läkemedelshantering.
Kvalitetsarbete för säker läkemedelshantering.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare med minst två års yrkeserfarenhet och goda kunskaper i svenska. Erfarenhet av arbete inom sjukvården ses som meriterande, liksom erfarenhet av iordningställande av parenterala och/eller perorala läkemedel samt kvalitetsarbete.
Som person är det viktigt att du är flexibel, har lätt för att skapa nya kontakter och goda relationer. Du ska kunna ta egna initiativ, vara lyhörd och kunna prioritera uppgifter efter vårdenhetens behov. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Tillsammans för patienten - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
