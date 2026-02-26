Avdelningsfarmaceut till Ortopedavdelning 70AB
Region Uppsala / Apotekarjobb / Uppsala Visa alla apotekarjobb i Uppsala
2026-02-26
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde ortopedi- och handkirurgi har ett spännande erbjudande till dig som är intresserad av vår patientgrupp och vill utvecklas tillsammans med oss inom den specialiserade slutenvården.
Ortopedavdelning 70AB är en stor vårdavdelning fördelad på två våningsplan. Vi vårdar ortopediska patienter från ca 16 år och uppåt med alla typer av ortopediska- och handkirurgiska skador. Eftersom många av våra läkare har spetskompetens inom delar av den ortopediska, ryggkirurgiska och handkirurgiska vården tar vi emot patienter från stora delar av landet. Vårdtiden varierar från en dag till flera veckor, men är generellt mellan 2-5 dagar. Vårdavdelningen har också hand om vårt eget elektiva patientflöde både pre- och postoperativt för både slutenvårdskirurgi och viss dagkirurgi.
Vi sätter patienten i centrum och arbetar i tvärprofessionella team bestående av ortoped/ryggkirurg/handkirurg, underläkare, sjuksköterska, undersköterskor, apotekare, avdelningsfarmaceut, fysioterapeut och arbetsterapeut. Därtill har vi även tätt samarbete med kurator, dietist och klinikens egen geriatriker.
Ditt uppdrag
Du som avdelningsfarmaceut kommer att vara anställd hos oss inom verksamhetsområde ortopedi-och handkirurgi vid Akademiska sjukhuset och ha din arbetsplats på vår vårdavdelning. Ditt uppdrag är att vara ett stöd för avdelningschef, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal när det gäller läkemedelshantering på avdelningen. Du samarbetar med våra egna kliniska apotekare och är en hjälp i en trygg och säkert vård och utskrivning för våra patienter.
Arbetsuppgifterna omfattar läkemedelshantering i flera led med allt från läkemedelsbeställningar, fördelning av läkemedel till läkemedelsvagnar, iordningsställande av antibiotika och andra infusion/injektionsläkemedel under vårdtid och att förbereda läkemedel till patienter inför utskrivning. Du kommer att arbeta med ordning och reda där läkemedel förvaras och hanteras och vara avdelningschefen behjälplig kring rutiner för läkemedelshantering. Du kommer tillsammans med dina avdelningsfarmaceutkollegor att ha huvudansvaret för läkemedelsrummet samt att utföra våra rutinmässiga läkemedelskontroller.Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad receptarie med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. För tjänsten krävs även att du har språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Meriterande kvalifikationer:
• Tidigare erfarenhet av arbete med avdelningsfarmaci eller annan läkemedelshantering inom vården.
• Godkänd kurs i Sjukvårdsfarmaci, 7,5 hp.
• Godkänd kurs i Extempore tillverkning av läkemedel.
Som person är du flexibel, lyhörd, initiativrik, strukturerad och har enkelt för att sätta igång aktiviteter som ger resultat. Du kan arbeta självständigt och har lätt för att planera och prioritera ditt arbete och trivs med att "ha flera bollar i luften". Du har mycket god kommunikativ förmåga och trivs med att hjälpa andra och arbeta över professionsgränserna. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en heltidsanställning där en provtjänstgöring kan komma att tillämpas. Tjänsten involverar arbete dagtid, kvällstid samt att helgtjänstgöring kan komma att bli aktuellt. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Björn Pagnell 018-611 44 84
Biträdande verksamhetschef Viktor Näslund, 018-611 44 02
Fackliga företrädare nås via Akademiskas växel 018- 611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS334/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9765404