Avdelningschefer inom vård och omsorg (jul-sep)
Västerås kommun / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-07-13
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I en dynamisk vardag bidrar du med ditt nära och trygga ledarskap som får andra att växa och trivas på jobbet. Genom smarta lösningar och flexibilitet möter vi tillsammans framtidens utmaningar med målet att ge den bästa omvårdnaden för de vi är till för. Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Din viktigaste uppgift, som första linjens chef, är att vara närvarande för dina medarbetare och leda dem i det dagliga arbetet. Med din energi och positiva inställning är du en förebild för andra. Du är skicklig på att göra medarbetare delaktiga för att skapa engagemang för verksamheten. Att driva systematiskt kvalitetsarbete genom exempelvis kvalitetsgrupper och uppföljning av verksamheten är en viktig del i vardagen. I denna operativa roll visar du handlingskraft och agerar när det behövs vid exempelvis utmanande dialoger med anhöriga eller medarbetare. Dina framgångsfaktorer är att lyssna och bekräfta för att skapa trygghet och god kommunikation.
Du rapporterar till enhetschef som har det övergripande ansvaret för verksamheten och ekonomin. Du ingår i ledningsgruppen som består av enhetschef och avdelningschefskollegor. Vi har kontinuerliga möten med fokus på både operativa och strategiska perspektiv. Du bidrar med din kompetens i verksamhetsutveckling, strategisk planering och ekonomiska frågor.
Din kompetens
Du har förmågan att leda medarbetare i förändringsprocesser, skapa trygghet i grupper och kommunicera tydligt och förtroendefullt. Med ett lösningsfokuserat arbetssätt ser du möjligheter även i utmanande situationer. Din utbildningsbakgrund är akademisk utbildning med passande inriktning (exempelvis sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut och beteendevetare). Du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, socialt arbete eller annat relevant område.
Kanske är du redo att ta steget in i din första chefsroll, eller så har du redan erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare. Det är bra om du har kunskap inom relevant lagstiftning, liksom erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete. Det är även en fördel om du är van att arbeta i digitala system och har lätt för att sätta dig in i nya IT-system.
Rekryteringsprocess
Vi har en gemensam rekryteringsprocess för alla avdelningschefer inom vård och omsorg. Det innebär att vi arbetar löpande med att rekrytera bäst lämpad kandidat till våra behov av avdelningschefer.
Vård- och omsorgsförvaltningen har avdelningschefer inom fyra verksamhetsområden: Vård- och omsorgsboende och korttidsverksamhet, Hemvård och servicehus, Verksamhet för personer med funktionsnedsättning och Hälsa och sjukvård. Gemensamt fokus är på utveckling och förändringsledning samt bemanningsplanering för att fördela resurser på bästa sätt.
Just nu rekryterar vi till:
Ängsgärdet vård- och omsorgsboende
Vi erbjuder
För dig som vill arbeta med ett nära och utvecklande ledarskap erbjuder vi en verksamhet som ständigt utvecklas för att möta behoven hos de vi är till för. Tillsammans tänker vi nytt och är modiga för att forma framtidens vård och omsorg.
Till dig som ny chef inom Västerås stad erbjuder vi chefsintroduktion med olika utbildningar. Som chef har du ett starkt stöd i vardagen av olika spetskompetenser som backar upp dig när du behöver. Vi har stödfunktioner inom bland annat HR, ekonomi, utveckling, kommunikation och digitalisering.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Ledarskap i Västerås stad
Ledarskap i Västerås stad genomsyras av vår värdegrund: Alltid bästa möjliga möte. För att du som ledare ska få verktyg, kunna utvecklas och rustas i att leda genom Alltid bästa möjliga möte finns flera stadsövergripande satsningar. Vi är stolta över att alla chefer genomför vårt eget ledarskapsprogram. Allt för att utveckla förmågor att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare.
Som chef har du ett starkt stöd i vardagen av olika spetskompetenser som backar upp dig när du behöver. Vi har stödfunktioner inom HR, ekonomi, utveckling, kommunikation och digitalisering.
Läs gärna mer: http://www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/vara-yrken/jobba-i-en-ledande-roll
Rekryteringsprocess
Vi har en central och gemensam rekryteringsprocess för avdelningschefer inom vård och omsorg. Det innebär att vi arbetar löpande med att rekrytera bäst lämpad kandidat till våra behov av avdelningschefer.
Övrig information
Bifoga gärna studieintyg med din ansökan.
Kontakt till fackliga representanter:
Vision: Susanne Moell, susanne.marie.moell@vasteras.se
Kommunal: 010-442 81 47, vasteras.bergslagen@kommunal.se
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00364". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
Västerås (visa karta
)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Ansvarig rekryterare
Johanna Winlund johanna.winlund@vasteras.se +4621399013 Jobbnummer
10000673