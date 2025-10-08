Avdelningschef till Vattenresursförvaltningen på HaV
Havs- och vattenmyndigheten / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-10-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg
, Sotenäs
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är en förvaltningsmyndighet med mål att skapa hållbar samhällsnytta. På uppdrag av regeringen driver och samordnar vi arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 340 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi förverkligar vårt uppdrag i linje med den statliga värdegrunden. Tillsammans gör vi skillnad - för miljön och framtiden.
Avdelningen för vattenresursförvaltningen ansvarar för sötvattendelen i den ekosystembaserade förvaltning som myndigheten bedriver. Men också inom områdena biologisk mångfald, områdesskydd, åtgärdssamordning och miljöprövning. Detta i nära samarbete med de andra avdelningarna på myndigheten och med ett tydligt fokus på att hantera alla vattenrelaterade frågor från källa till hav.
Vill du vara med och utveckla Havs- och vattenmyndigheten och forma framtidens ekosystembaserade förvaltning av sjöar, vattendrag och hav i ett spännande ledaruppdrag?Publiceringsdatum2025-10-08Beskrivning
I uppdraget som avdelningschef ansvarar du för att leda och utveckla avdelningens dagliga arbete.
Uppdraget innebär att du styr avdelningens och myndighetens verksamhet i linje med regeringens och riksdagens intentioner. Rollen omfattar ansvar för verksamhetens genomförande, personal och ekonomi. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och rapporterar direkt till generaldirektören.Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som avdelningschef för avdelningen för vattenresursförvaltning innebär bland annat ansvar för myndighetens arbete inom vattenförvaltning, biologisk mångfald, områdesskydd, åtgärdssamordning och miljöprövning. Du styr din avdelning med ett helhetsperspektiv för bästa effekt och arbetar aktivt för att din avdelning bidrar till att myndigheten kan genomföra en ekosystembaserad förvaltning. Du säkerställer också samordning och ger stöd till regeringskansliet inom avdelningens ansvarsområde.
I uppdraget ingår också att genomföra arbetet i bred samverkan med andra myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Men också i samverkan med våra grannländer och stöd till globalt arbete. Du skapar förutsättningar för samarbeten med samhällets alla aktörer särskilt inom såväl bransch- och ideella organisationer som universitet och högskolor, näringslivet och lokala aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg, lyhörd och modig ledare. Du har en tillitsbaserad ledarstil och skapar ett öppet diskussionsklimat där medarbetare känner delaktighet och engagemang. Samtidigt har du förmåga att fatta beslut och följa upp verksamheten på ett tydligt och ansvarsfullt sätt. Vi tror att du drivs av att göra nytta för samhället och ser betydelse av att använda skattebetalarnas pengar på ett effektivt sätt. Du har lätt för att sätta in den egna verksamheten i ett större sammanhang, är van att hantera förändringar och kan navigera i en komplex politisk och administrativ miljö.Kvalifikationer
- relevant akademisk examen, minst master/magisterexamen eller motsvarande
- minst 8 års relevant arbetslivserfarenhet, varav minst 5 år som chef för verksamhet inom område som vi bedömer relevant för uppdraget
- mycket goda kunskaper om stats- och/eller kommunal förvaltning och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska kontexten
- mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska
- intresse för att vilja arbeta inom hela myndighetens förvaltningsuppdrag och därunder att sätta dig in i aktuella sakfrågor
Din chefserfarenhet ska ha omfattat ansvar för personal inklusive arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet och det krävs att du har:
- dokumenterad erfarenhet av att vara chef för chefer
- dokumenterad erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
- dokumenterad erfarenhet från arbete med strategiskt ledarskap
- genomfört kontinuerlig kompetensutveckling i ledarskap
Meriterande
- erfarenhet eller kompetens inom avdelningens sakområden, exempelvis vattenförvaltning, miljöprövning och tillsyn, åtgärdsarbete inom vattenförvaltningen, biologisk mångfald, övergödning, miljöfarliga ämnen eller fysisk påverkan.
- doktorsexamen inom relevant ämnesområde
- erfarenhet från forskning, utveckling och/eller innovation kopplat till ekosystembaserad förvaltning från källa till hav.Dina egenskaper
På Havs- och vatten myndigheten arbetar du som chef utifrån ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i den statliga arbetsgivarpolitiken och värdegrunden samt myndighetens styrdokument.
Våra chefer måste ha mycket goda kommunikativa förmågor vilket ger dig rätt förutsättningar för att leda framgångsrikt internt, samtidigt som du kan representera myndigheten i externa uppdrag i Sverige och internationellt samt i frågor med media. Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att bygga teamkänsla med ett närvarande ledarskap.Anställningsvillkor
Anställningen är placerad i Göteborg. Anställningen är en tillsvidareanställning som avdelningschef. Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 86 000: - - 95 000:-/mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens. Tillträde snarast efter överenskommelse.
Övrig information
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/58". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Havs- och Vattenmyndigheten
(org.nr 202100-6420) Kontakt
Anna Ledin anna.ledin@havochvatten.se +46106986001 Jobbnummer
9546399