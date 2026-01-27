Avdelningschef till Västra närvården, 1177
2026-01-27
Brinner du för ledarskap och för primärvården med dess roll inom framtidens sjukvård? Då kan det vara dig vi söker! Vi välkomnar nu en engagerad och driven avdelningschef som tillsammans med vårdcentralens medarbetare och kollegor i ledningsgruppen säkerställer en arbetsplats med bra struktur, god kultur, engagemang och med förutsättningar för hög grad av ansvarstagande.
Detta görs bland annat genom tydliga roller och ansvar och rätt använd kompetens.
Västra Närvården omfattar den regiondrivna primärvården i Ronneby, Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommun, sammanlagt sju vårdcentraler två rehabcenter och 1177.
Västra närvården befinner sig i en förändringsresa för att ställa till en god och nära vård. Denna omställning syftar till att organisera oss för att bedriva vården med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Dessutom innebär förändringsresan är att vi i vår är nya ledningsgrupp utformar ett grundläggande och viktigt arbete för att bedriva en god och säker vård.
Om jobbet
Som avdelningschef har du ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Detta innebär att du kommer att leda, planera, följa upp och utveckla verksamheten. För att lyckas med uppdraget krävs tydlighet och inte minst begriplighet i alla delar av verksamhetens uppdrag, mål och strategier. Du behöver kunna situationsanpassa ditt ledarskap och driva verksamheten resurseffektivt.
Du ingår i västra närvårdens ledningsgrupp, där du, dina kollegor, klinikkoordinator, medicinsk rådgivare och verksamhetschef arbetar tillsammans. Vi arbetar prestigelöst och med förhållningssättet att lära av varandra. I ledningsgruppen sätter vi gemensamma ramar och strategier utifrån givet uppdrag, lagar och riktlinjer. Vi ser oss som en västra närvård.
1177 har ca 20 medarbetare och är placerade i både Asarum och Ronneby. Verksamheten samverkar tätt ihop med Region Kalmar & Region Kronoberg.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag, tillgång till gym i Karlskrona och Karlshamn samt möjlighet till flexibel arbetstid.
Om dig
Vi söker dig med intresse för att se både verksamhet och medarbetare att växa. Som ledare är du lyhörd, tydlig och beslutsför. Du har en förmåga att skapa ett öppet arbetsklimat som grund för delaktighet och engagemang hos dina medarbetare och som ett led i att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare och andra samarbetspartners. Du är strukturerad, närvarande och engagerad och en person som ser till helheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vad kan vi erbjuda dig i din roll som chef:
Förutom stöd i ledningsgruppen och från din verksamhetschef
Chefsutvecklingsprogram
Möjlighet till chefscoachning
Intern utbildning inom arbetsmiljö och arbetsrätt m.m.
Stödfunktion i form av HR, lön och ekonomiKvalifikationer
Högskoleutbildning motsvarande kandidatexamen. Dokumenterad ledarskapserfarenhet samt Körkort B.
Meriterande:
Utbildning inom ledarskap och organisation. Erfarenhet av att ha arbetat inom primärvården. Högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
