Avdelningschef till samhällsutvecklingsavdelningen
Samhällsbyggnadskontoret
Värmdö är skärgårdens mötesplats - en kommun som förenar naturens stillhet med ett mer stadslikt liv. Vårt uppdrag spänner över många områden, bland annat skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att invånarna ska kunna leva ett rikt, tryggt och fritt liv.
För att lyckas krävs olika kompetenser och ett nära samarbete i en tillitsfull arbetskultur, präglad av ansvarstagande, mod och förståelse för invånarnas behov.
Samhällsbyggnadskontoret har en central roll genom att planera, utveckla och förvalta kommunens fysiska miljö och infrastruktur. Kontoret består av fem avdelningar: samhällsutveckling, teknisk drift, bygg och miljö, fastighet samt VA och avfall.
Vår verksamhet
Samhällsutvecklingsavdelningens uppdrag är att samordna och leda kommunens långsiktiga arbete inom samhällsplanering, infrastruktur, trafik och exploatering. Målet är en sammanhållen och hållbar samhällsutveckling som möter framtidens behov. Avdelningen är nybildad från 1 januari 2026.
Avdelningen rymmer flera kompetensområden och befinner sig i en utvecklingsfas där struktur, arbetssätt och samverkan stärks. Framkomlighet och mobilitet är särskilt prioriterade områden. Arbetet präglas av samarbete, öppenhet och gemensamt ansvar.
Ditt uppdrag
Som avdelningschef ansvarar du för att leda och utveckla avdelningens strategiska arbete och säkerställa att verksamheten når uppsatta mål. Du har ett övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö.
I uppdraget ingår att:
• leda och utveckla verksamheten utifrån politiska mål och strategiska prioriteringar
• sätta mål, prioritera och följa upp resultat
• föra dialog med politiker, interna verksamheter, externa aktörer och medborgare
• fatta strategiska beslut och säkerställa tydlig ansvarsfördelning
• vara en närvarande och tydlig ledare som skapar engagemang och delaktighet
• utveckla samverkan regionalt och nationellt
• ingå i kontorets ledningsgrupp
• ansvara för budget, personal och arbetsmiljö
• driva utveckling av arbetssätt, innovation och digitala lösningar
Avdelningen har cirka 55 medarbetare. Du leder fem underställda chefer samt tre medarbetare i stödjande funktion och rapporterar till kontorschefen. Avdelningen omfattar enheter för trafik, genomförande, mark- och exploatering, hållbar samhällsplanering och detaljplanering.
Rollen innebär ett särskilt ansvar för att etablera fungerande strukturer i en ny organisation och stärka samarbetet mellan enheterna.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
• stark ledarskapsförmåga och erfarenhet av att leda chefer
• strategisk förmåga och vana att omsätta mål till genomförbara prioriteringar
• god kommunikativ förmåga, * erfarenhet av samordning och relationsbyggande
• förmåga att skapa struktur och effektiva arbetssätt i förändring
• god beslutsförmåga och tydligt resultatfokus
• erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
Du har akademisk examen inom relevant område samt flerårig erfarenhet av ledarskap i komplex organisation. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och har god digital kompetens. Det är meriterande med erfarenhet av samhällsplanering, framkomlighet och mobilitet, hållbar utveckling samt arbete i politiskt styrd organisation.
Som person är du strategisk, analytisk, kommunikativ och relationsskapande, med förmåga att leda genom delaktighet och engagemang. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan: Intervjuer sker löpande. Bakgrundskontroll genomförs före anställning.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort via nettolöneavdrag, semesterväxling samt arbetar aktivt för en hälsofrämjande arbetsmiljö med rökfri arbetstid. Vi eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationer finns på varmdo.se eller via Servicecenter 08-570 470 00. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Värmdö kommun
)
134 37 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Samhällsbyggnadskontoret Kontakt
Rekryterande chefef
Sofia Vogel sofia.vogel@varmdo.se 08-57047543
9883875