Avdelningschef till samhällsutvecklingsavdelningen
Vänersborgs kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Kommundirektör / Chefsjobb / Vänersborg Visa alla chefsjobb i Vänersborg
2026-07-15
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Vill du vara med och forma framtidens Vänersborg?
Nu söker vi en strategisk ledare som vill ta ett helhetsansvar för kommunens strategiska samhällsutveckling. I rollen får du en central position i att driva hållbar utveckling, tillväxt och attraktivitet – i nära samspel med politik och ledning.Dina arbetsuppgifter
Om uppdraget
Som avdelningschef leder och utvecklar du den nya samhällsutvecklingsavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen. Tjänsten ligger direkt under Kommundirektören.
Avdelningen består av två enheter: Näringsliv och strategisk samhällsplanering samt Hållbar utveckling, samt en stab med ansvar för mark och exploatering, totalt ca 20 medarbetare
Du har ett samlat ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och utveckling och samordnar komplexa frågor över förvaltningsgränser. Rollen innebär många externa kontakter på kommunal, regional och nationell nivå.
Avdelningens uppdrag
Samhällsutvecklingsavdelningen leder, samordnar och utvecklar kommunens strategiska samhällsbyggnadsfrågor under kommunstyrelsens ansvar, med fokus på långsiktig hållbarhet, attraktivitet och tillväxt i Vänersborg.
Uppdraget omfattar både strategiskt arbete och genomförande inom bland annat:
Strategisk fysisk planering och översiktsplanering Mark- och exploatering samt skogsförvaltning Bostadsförsörjning, infrastruktur och kollektivtrafik Näringslivsutveckling och etableringsarbete Samverkan med näringsliv, akademi och andra externa aktörer Platsutveckling och stadskärneutveckling Miljö-, klimat- och folkhälsofrågor Internationellt arbete och projektfinansiering
Avdelningen har en central roll i ärendeberedning av strategiska beslutsprocesser och arbetar nära den politiska ledningen. Uppdraget präglas av hög komplexitet, långsiktighet och behov av samordning över organisationsgränser.Kvalifikationer
Relevant akademisk examen, exempelvis inom samhällsplanering, statsvetenskap eller motsvarande. Flerårig dokumenterad erfarenhet av strategiskt chefsuppdrag inom kommunal eller annan politiskt styrd organisation. Erfarenhet av att leda chefer. God kunskap om samhällsbyggnadsprocesser, inklusive mark och exploatering, strategisk fysisk planering och tillväxt- och utvecklingsfrågor.Dina personliga egenskaper
Förmåga att arbeta långsiktigt och analytiskt med komplexa samhällsbyggnadsfrågor. Förmåga att samarbeta över både internt och externt och kunna sätta helheten före delarna. Förmåga att presentera och kommunicera komplexa frågor på ett tydligt, strukturerat och beslutsorienterat sätt. Leder genom tillit, skapar engagemang och tar vara på professionell kompetens. Övrig information
Tillträde: 1 januari 2027
Tjänsten är säkerhetsklassad
Intervjuer: 6 augusti, slutintervjuer 20 augusti
Vid frågor om tjänsten besvaras dessa via mail under v 29-31 Lena Tegenfeldt, lena.tegenfeldt@vanersborg.se
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi arbetar med individuell lönesättning och erbjuder förmåner kopplade till anställningen.
Vill du veta mer om oss som arbetsgivare, våra förmåner och hur vår lönesättning fungerar? Besök vår karriärsida .
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs Kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
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462 85 VÄNERSBORG Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Kommundirektör Jobbnummer
10002986