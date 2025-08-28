Avdelningschef till Samhällsbyggnadsavdelningen
2025-08-28
I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun - lite närmare!Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Vill du vara chef för vår samhällsbyggnadsavdelning? - Välkommen till Bräcke kommun - lite närmare!
Samhällsbyggnadsavdelningen har ett brett uppdrag med allt från samhällsplanerings- och näringslivsfrågor till service för den kommunala verksamheten med bostäder, lokaler, matproduktion och lokalvård. Just nu byggs det också en ny skola i kommunen som beräknas vara klar 2027. Känns det här spännande och inspirerande? Då kanske det här jobbet är något för dig!
Som avdelningschef för samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar du för avdelningens olika verksamheter och har personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar för dina närmaste medarbetare och kollegor som är 13 stycken.
Du kommer ha ett övergripande personalansvar för ca 60 personer. Du företräder kommunen i nationella, regionala och lokala möten inom dina områden och ersätter kommundirektören vid behov som ansvarig tjänsteman. Du ingår i Bräcke kommuns kommunledningsgrupp samt kommunens övergripande krisledningsgrupp.
Som avdelningschef har du stabsresurser, handläggare och administratörer för både samhällsplanering (entreprenadingenjörer - mark, gator, vägar, skog) och för näringsliv- och utveckling (näringslivs- och föreningsfrågor, folkhälsa, miljö och hållbarhet, brottsförebyggande).
Samhällsbyggnadsavdelningen är organiserad i två enheter som leds av egna enhetschefer:
• Fastighetsenheten med kommunens lokaler och kommunens lägenhetsbestånd.
• Serviceenheten med matproduktion, matdistribution samt lokalvård.
Utifrån befolkningsprognosen och kommunens ekonomiska utmaningar blir din roll också att fortsätta driva och leda arbetet med utredningsuppdrag och åtgärdsplaner som avdelningen har påbörjat. Du leder också utvecklingsfrågor med allt från etableringar och infrastrukturfrågor och du förväntas ha nära och god kontakt med befintliga företag och föreningar i kommunen.Kvalifikationer
Du har en fullföljd högskola/universitetsutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du har erfarenhet av att leda personal med både arbetsmiljö och ekonomiskt ansvar. Du har arbetslivserfarenhet inom något eller några av de ingående verksamhetsområdena.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt god förmåga att uttrycka dig på engelska.
Meriterande är om du har utbildningen inom ett för verksamheten relevant område, chefserfarenhet från offentlig/kommunal sektor, erfarenhet från politiskt styrd verksamhet samt av förändrings-/projektledning.
Vem är du?
Vi söker dig som är en tydlig och trygg ledare och som har förmågan att entusiasmera och engagera. Du är en lagspelare och är lyhörd för interna och externa intressenter.
För att trivas som samhällsbyggnadschef i Bräcke kommun behöver du också ha en god kommunikativ- samt social förmåga. Du behöver vara bekväm att vara föredragande och synas i offentliga sammanhang.
Vi ser också att du har en bra förmåga att se helhetsperspektiv och samband samt att du har förmågan att prioritera och strukturera. Avdelningen är relativt nyorganiserad vilket ställer krav på ett strukturerat förändringsarbete tillsammans med berörda medarbetare och fackliga organisationer.
Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna.
Godkänt B-körkort är ett krav
ÖVRIGT
Bifoga CV och personligt brev och berätta lite om dig själv.
Vi kommer arbeta löpande med urval och intervjuer.
Kommundirektör
Anders Lundin anders.lundin@bracke.se 069316110
