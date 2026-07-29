Avdelningschef till Restaurangenheten
Västerås kommun / Kockjobb / Västerås Visa alla kockjobb i Västerås
2026-07-29
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Gillar du att växla mellan operativa frågor här och nu och strategiskt utvecklingsarbete som gör skillnad på längre sikt? Då kan du vara vår nya avdelningschef inom Restaurangenheten! En roll med stort ansvar och stor möjlighet att påverka.
Samtidigt får du bidra till något större: att tusentals barn och elever i Västerås får goda, hållbara och näringsrika måltider varje dag.Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Det här är en roll för dig som trivs med variation. Grundarbetet är att operativt sköta den dagliga bemanningen för enheten där snabba lösningar är avgörande. Arbetet innehåller också strategiska uppgifter där du utvecklar strukturer, arbetssätt och framtida bemanningslösningar. Du gillar att vara nära verksamheten samtidigt som du har förmågan att lyfta blicken och se helheten. Du kommer att ha en viktig strategisk roll i att utveckla våra arbetssätt inom bemanning för hela enheten. Genom att analysera behov, se möjligheter och tänka långsiktigt bidrar du till att skapa smarta, effektiva och hållbara bemannings lösningar.
Som avdelningschef leder du ett team på cirka 20 medarbetare och ingår i en engagerad ledningsgrupp tillsammans med en enhetschef, tio avdelningschefskollegor samt tre övergripande stöd- och utvecklingsfunktioner. Tillsammans arbetar ni för att utveckla Restaurangenheten och skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheten.
För att lyckas i rollen behöver du vara skicklig på att följa upp, kvalitetssäkra arbetet och samtidigt säkerställa att dina medarbetare trivs och mår bra i sitt arbete. Dina medarbetare arbetar på olika platser och du kommer därför inte att träffa alla varje dag.
Din kompetens
För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel, strukturerad och är van att arbeta med föränderliga förutsättningar samt har förmåga att snabbt gå från analys till handling. Du är strategisk och analytisk, ser möjligheter till långsiktig utveckling och kan använda fakta och behov som grund för beslut. Du är tydlig och kommunikativ i ditt ledarskap, samarbetsorienterad och trygg i att leda på distans.
Du har gedigen chef- och ledarerfarenhet och erfarenhet av bemanning, bemanningsplanering eller bemanningsoptimering. För att fungera i rollen behöver du vara bekväm med att använda de IT-verktyg som är väsentliga i ditt dagliga arbete. Det är meriterande om du har akademisk utbildning och erfarenhet av offentlig måltidsverksamhet.
Vi erbjuder
Hos oss får du inte bara möjlighet att utvecklas som ledare, du gör samtidigt skillnad varje dag genom att bidra till att tusentals barn och elever får energi att lyckas i skolan.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Om arbetsplatsen
Restaurangenhetens uppdrag är att leverera näringsriktiga och hållbara måltider till stadens kommunala förskolor, grundskolor och gymnasier. Här arbetar cirka 250 medarbetare i drygt 90 kök som varje dag tillagar cirka 30 000 måltider till de viktigaste matgästerna, barn och elever- vår framtid. Syftet med verksamheten är att alla barn och elever ska få bra mat i magen varje dag. Detta med ett tydligt övergripande mål, att alla ska lyckas i skolan eller förskolan. Måltiderna planeras och lagas i respektive kök utifrån tydliga ramar. Fokus är inriktat på vad som är bäst för våra gäster samt en minskning av miljö- och klimatpåverkan från måltiderna.
Restaurangenheten ingår i Barn- och utbildningsförvaltningen. Läs gärna mer om förvaltningen på: www.vasteras.se/barnochutbildningsforvaltningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00420". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Bo Norrman bo.norrman@vasteras.se +4621398103 Jobbnummer
10014575