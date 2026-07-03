Avdelningschef till RA Gruppen AB
Ra Elteknik AB / Byggjobb / Västerås Visa alla byggjobb i Västerås
2026-07-03
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RA Gruppen söker en driven och engagerad avdelningschef (flödeschef) till Västerås!
Nu har du chansen att ta nästa steg i din karriär och bli en nyckelspelare i vår verksamhet. Vi söker dig som har ett starkt ledarskap, brinner för att utveckla både människor och har ett sinne för affärer.
Som avdelningschef får du ett helhetsansvar för att leda och utveckla våra arbetsflöden med fokus på effektivitet, kvalitet och medarbetarengagemang.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som avdelningschef ansvarar du för verksamheten i Västerås och säkerställer att personalen får rätt förutsättningar att lyckas. Du leder flera team och arbetar nära filialchef, övriga avdelningschefer samt andra nyckelfunktioner i organisationen. Du har ett tydligt fokus på ledarskap, affären och personalutveckling.
Du har ett helhetsansvar för verksamheten, med fokus på:
Personalansvar och utveckling av personal
Rekrytering och kompetensförsörjning
Lokalt marknadsarbete och kundrelationer
Ekonomiskt ansvar för avdelningarna
Vem är du?
Du har erfarenhet från elinstallationsbranschen och god förståelse för både verksamhet och affär. Du är en naturlig ledare som inspirerar och engagerar. Du är strukturerad, lösningsorienterad och brinner för att coacha medarbetare och bygga starka team.
Du motiveras av att utveckla verksamheten och verkar i en miljö med stor frihet under ansvar.
Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning inom el/installation eller motsvarande arbetslivserfarenhet samt en bakgrund från elinstallationsbranschen. Du har erfarenhet av att leda team eller projekt med ansvar för planering, genomförande, uppföljning och ekonomi.
Du har god teknisk kompetens inom elinstallationer. För rollen krävs B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Placering: Västerås.
Ansökan
Vi går igenom ansökningar och urval löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Bifoga CV och gärna ett personligt brev.
För mer information är du välkommen att kontakta:
Emma Södergren, HR, 021-470 42 21 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: HR@ragruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RA Elteknik AB
(org.nr 556179-7415), http://ragruppen.se
Rådjursgatan 3 (visa karta
)
722 42 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ra Elteknik AB Jobbnummer
9991503