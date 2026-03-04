Avdelningschef till patientadministrationen Kvinnokliniken
Blekingesjukhuset består av två sjukhus belägna i Karlskrona och Karlshamn.
Patientadministrationen servar hela kliniken men är lokaliserad i Karlskrona
Kvinnokliniken består av förlossning, BB, gynavdelning, barnmorskemottagningar i samtliga kommuner, gynmottagning, specialistmödravård och patientadministration.
Kliniken är HBTQ-certifierad.
Om jobbet
Vi söker en avdelningschef till patientadministrationen kombinerat med arbete som medicinsk sekreterare, grundanställningen är 100% avdelningschef som är fördelat på 70% medicinsk sekreterare och 30% avdelningschef.
Du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för 11 medarbetare inom patientadministration. Tjänsten innebär att du arbetar som avdelningschef och därmed ingår i klinikens ledningsgrupp. Du kommer även att arbeta med patientadministration som medicinsk sekreterare. Kombinationen är en utmaning och ställer krav på flexibilitet och prioriteringsförmåga. Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och varierande arbete där du inom ramen för din anställning också har möjlighet att vara med i utvecklings- och förändringsarbete.
Om dig
Vi söker dig som har:
• medicinsk sekreterarutbildning eller motsvarande utbildning
• förutsättningar och kompetens att utöva ett professionellt ledarskap
• viljan att arbeta och utveckla arbetsuppgifterna inom samtliga områden
• god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer såväl inom som utanför organisationen
• lätt för att kommunicera och är flexibel
• har ett stort engagemang för målgruppen
• erfarenhet från ISO-system för kvalitets och ledningssystem, revision och schemaläggning är meriterande
Kunskaper i våra administrativa system som bland andra Cosmic, Orbit, Qlikview, Office, Heroma är meriterande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från liknande chefsuppdrag men det är inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi kan komma att tillämpa provanställning innan tillsvidareanställning.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
https://regionblekinge.se/
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Hälso- och sjukvård Kontakt
Louise Dahlstedt, tf avd.chef patientadmin 0455-732275
