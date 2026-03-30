Avdelningschef till Ortopedklinikens Vårdadministration
Har du viljan att driva och utveckla den offentliga vården i Region Blekinge? Är du ledaren som tar initiativ till att leda förändringar för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten? Då är detta tjänsten för dig!
Ortopedkliniken bedriver verksamhet i Karlshamn och Karlskrona, vi är ca 170 anställda.
Ortopedkliniken innefattar vårdadministration, två mottagningar, två vårdavdelningar och ortopedtekniskt centrum.
Vår nuvarande chef går i pension och vi söker hennes efterträdare.
Som avdelningschef har du personal- och budgetansvar för 20 medarbetare som finns i Karlshamn och Karlskrona placerade på mottagningar och vårdavdelningar. Vårdadministrationen har under de senaste åren utvecklats med syfte att få en holistisk bild av patientens vårdadministrativa flöde. Detta innefattar bland annat arbete med akutverksamhet, operation och kvalitetssäkring. Sista året har vi arbetat med att växla över administrativa arbetsuppgifter från vårdpersonalen till medicinska sekreterare.
I rollen som avdelningschef ansvarar du för verksamhet, ekonomi och personal. Du tar initiativ till att leda förändringar, utveckla och förbättra verksamheten med fokus på en trygg och säker vård samt en god arbetsmiljö för medarbetarna. En viktig del i rollen är det närvarande och utvecklande ledarskapet där du stödjer medarbetarna samt tillvaratar deras engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget.
Du ingår i klinikens ledningsgrupp, vilket innebär att du är engagerad i hela klinikens verksamhet och utveckling.
Du kommer att vara den som driver och utvecklar det administrativa arbetet för hela kliniken i nära samarbete med övriga medarbetare/chefer. Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och varierande arbete där du inom ramen för din anställning också har möjlighet att vara med i utvecklings- och förändringsarbete.
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller har annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Dokumenterad chefserfarenhet ses som meriterande.
Som person har du intresse och förmåga att bedriva ett aktivt och lyhört ledarskap. Du drivs av att jobba målmedvetet i en dynamisk miljö med högt tempo. Du stimuleras av utmaningar och vill initiera och driva förändrings- och utvecklingsarbete.
Personliga egenskaper som vi värdesätter är att du är engagerad, lyhörd och prestigelös. Du har också förmågan att motivera, skapa förutsättningar för en god arbetsplats där människor utvecklas och mår bra. Genom att delegera och uppmuntra medarbetare till att ta ansvar skapar du förutsättningar för dialog och ett gott medarbetarskap.
- Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och lämplighet.
- Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
- Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585
- Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
- Vi kan komma att tillämpa löpande urval.
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/253".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081)
Hälso- och sjukvården Region Blekinge, Ortopedkliniken, Vårdadministration Kontakt
Lena Hermansson, Tf verksamhetschef 0454-731000
9828226