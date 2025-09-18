Avdelningschef till Operation, Karlstad
2025-09-18
Vill du bidra med ditt ledarskap i en avancerad och mångfacetterad vårdmiljö? Vi söker en avdelningschef till anestesiverksamheten inom Operation i Karlstad - en central roll i ett verksamhetsområde med högspecialiserad vård, engagerade medarbetare och dygnet-runt-verksamhet.
Din arbetsplats
Inom verksamhetsområdet AnOpIVA ingår operation, anestesi, intensivvård, sterilteknisk verksamhet, uppvakningsvård samt Smärtcentrum. Inom verksamhetsområdet jobbar cirka 440 medarbetare placerade på orterna Karlstad och Arvika.
Operationsavdelningen i Karlstad har 20 moderna operationssalar. Vi utför både elektiva och akuta operationer och har verksamhet dygnet runt. Totalt är vi cirka 150 medarbetare. Du ingår i en ledningsgrupp där du blir en av fyra avdelningschefer med huvudansvar för anestesins medarbetare. Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Som avdelningschef på Operation är du en nyckelperson i arbetet som utgår från Regionens vision och värdegrund. Du leder utifrån angivna mål och uppdrag, följer fortlöpande upp resultat, bedriver ett tillitsbaserat ledarskap som bidrar till motiverade och engagerade medarbetare. I ditt uppdrag ansvarar du för den hälso- och sjukvården som bedrivs, personalfrågor, budget, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Du är direkt underställd verksamhetschef och blir en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp.
Dina kunskaper och kompetenser
Du som söker tjänsten är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du är specialistutbildad sjuksköterska inom anestesi, operation eller intensivvård. Även tidigare chefserfarenhet är meriterande.
Du är en tydlig och tillitsfull ledare med förmåga att omsätta strategiska mål till konkreta resultat. Du har god samarbetsförmåga och trivs i en miljö där samverkan och helhetssyn är avgörande för att driva verksamheten framåt. Vi är måna om att hitta rätt person till tjänsten, stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
Ledarskap i Region Värmland
Region Värmland eftersträvar att ha skickliga chefer som är hållbara över tid och som i organisationen får relevanta förutsättningar för sitt chefskap. Utvecklande Ledarskap (UL) är den ledarskapsmodell som regionen använder. Den bygger på kunskap om samspelet mellan egna förutsättningar och omgivningen tillsammans med de ledarskapsstilar man använder sig av som chef som blir resultatet av ledarskapet.
Som chef i regionen får du tillgång till såväl utbildningar som ska stödja dig i ditt chefskap som individuellt stöd i din roll som chef/ledare.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
