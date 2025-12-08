Avdelningschef till onkologavdelning 101B
2025-12-08
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Den högspecialiserade cancervården på Akademiska sjukhuset är en av landets främsta. Här är tempot högt, vården komplex och involverar en mängd specialistkompetenser. Vårt mål är att vara nationellt och internationellt ledande när det gäller vård, forskning och undervisning inom cancerområdet. Vårt arbete präglas av omtanke om såväl patienten som varandra och vi jobbar långsiktigt och strategiskt med olika former av kompetensutveckling. Inom Blod- och tumörsjukdomar finns sex sektioner och vi är totalt ca 500 medarbetare.
Vår verksamhet
Vid vårt verksamhetsområde bedrivs vård inom sektionerna för onkologi, onkologisk endokrinologi samt hematologi och vi ansvarar därutöver även för strålbehandlingsenheten. Verksamhetsområdet har för närvarande knappt 70 slutenvårdsplatser och vi bedriver en omfattande mottagningsverksamhet, då en växande andel av vården sker polikliniskt vid en dagvårdsavdelning- och en behandlingsavdelning.
På avdelning 101B har vi 18 vårdplatser och hit kommer patienter när deras utredning, behandling eller sjukdom kräver inneliggande vård. Vid avdelningen behandlas och vårdas patienter med många olika tumörtyper, vilket gör arbetet variationsrikt och lärorikt.
Till dagvårdsavdelningen kommer bland annat patienter som under pågående tumörbehandling behöver relativt akut vård med till exempel blodtransfusioner, pleuratappningar och ascitestappningar. Tack vare denna dagvårdsavdelning är det sällan våra patienter behöver uppsöka akutmottagningen. Dagvårdsavdelningen och slutenvårdsavdelningen arbetar tätt tillsammans då flera av de akuta inläggningarna på slutenvårdsavdelningen görs via dagvårdsavdelningen.
Ditt uppdrag
Vid avdelningarna arbetar cirka 50 sjuksköterskor och undersköterskor. Ditt uppdrag är att leda, planera, följa upp och utveckla verksamheten med ansvar för personal och omvårdnad. Du har helhetsansvaret för arbetsmiljön samt ekonomiskt ansvar delat med verksamhetschefen. Som avdelningschef arbetar du nära verksamhetschef och sektionschef samt övriga avdelningschefer inom verksamhetsområdet. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och deltar aktivt i det övergripande arbetet att utveckla hela verksamhetsområdet.
Till din hjälp har du två biträdande avdelningschefer som du arbetar nära tillsammans med. De biträdande avdelningscheferna deltar i det kliniska arbetet och leder och fördelar det dagliga arbetet. Ni delar på personalansvaret, vilket innebär ansvar för medarbetarsamtal, lönesamtal, rehabiliteringsåtgärder och uppföljning av medarbetare och deras utveckling. Tillsammans med de biträdande avdelningscheferna driver ni tillsammans utvecklingen av verksamheten.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har tidigare chefserfarenhet från slutenvård. Har du även erfarenhet från onkologi så ser vi det som meriterande. Vi söker dig som vill vara med och påverka och utveckla både vården och verksamheten, och ser gärna att du har erfarenhet av att leda verksamhet och grupper i förändring. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda datorkunskaper är krav för denna tjänst.
Din kompetens
Som person är du handlingskraftig, lyhörd och empatisk - egenskaper som gör att du enkelt bygger förtroende och skapar en trygg arbetsmiljö. Du har lätt för att samarbeta med olika personalkategorier och trivs i en roll där kontaktytorna är många, både internt och externt.
Du är tydlig och konsekvent i ditt sätt att leda och fördela arbetet, och du har förmågan att behålla struktur även när tempot är högt. Du ser och tar tillvara medarbetarnas kompetens och skapar förutsättningar för dem att växa.
Ditt ledarskap präglas av öppen, tydlig och respektfull kommunikation, och du arbetar aktivt för att skapa delaktighet och arbetsglädje i verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, så stämmer det här in på dig så kan Akademiska sjukhuset vara den framtida arbetsplatsen för dig!
Vi erbjuder
Från och med 1 januari 2025 är tillsvidareanställning standard för chefer inom Region Uppsala. Provanställning kan förekomma. För interna sökande utan tidigare chefserfarenhet tillämpas ett tidsbegränsat förordnande om 3 år. Tillträdesdag enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Bitr verksamhetschef Maria Andersson Ödman 018 - 611 55 18
Fackliga organisationer nås via växeln 018 - 611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
