Avdelningschef till Medicinkliniken, Avd 4A
Är du en närvarande ledare som bygger tillit och får människor att växa? Vill du vara med och utveckla en verksamhet där både medarbetare och uppdrag står i fokus? Varmt välkommen in med din ansökan om du vill bli vår nya avdelningschef!Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Som avdelningschef erbjuds du ett spännande och omväxlande uppdrag där du som chef ansvarar för personal, ekonomi och arbetsmiljö samt leder avdelningen mot uppsatta mål.
Du leder verksamheten så att medarbetarnas engagemang, delaktighet och kompetens utvecklas och tas till vara. Som chef bidrar du också till en kultur där kontinuerligt förbättringsarbete är en naturlig del i det dagliga arbetet. Eftersom du är arbetsgivarens representant och företräder Region Halland är det viktigt att ha förståelse för organisationen som helhet och bidra till ett gott samarbetsklimat - vi blir bättre tillsammans.
Du blir en del av medicinklinikens ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef, två läkarchefer och åtta avdelningschefer. För oss är det viktigt med ett öppet och stödjande klimat där vi tillsammans förbättrar det dagliga och långsiktiga arbetet i enlighet med sjukhusets mål.
Som ny chef hos oss erbjuder vi dig ett introduktionsprogram anpassat efter din bakgrund samt tillgång till regionens chefsutbildningar och chefsforum. Du kommer också få ett stort stöd av oss i ledningsgruppen samt våra stödfunktioner som alltid finns nära tillhands.
Du anställs i en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett förordnande som chef i fyra år.Om företaget
Hos oss möts du av en arbetsplats där vi värnar om varandra. Vi har under en period arbetat aktivt med vår arbetsmiljö för att skapa ett trivsamt och inkluderande klimat med stark gemenskap - ett långsiktigt arbete som vi vill fortsätta med. Det har bidragit till att vi kunnat rekrytera flera nya medarbetare till vårt team den senaste tiden.
På avdelningen arbetar ca 40 medarbetare, sjuksköterskor och undersköterskor, tillsammans i gruppvård kring varje patientgrupp. Hos oss är vi vana vid att hjälpa varandra, arbeta över gränserna och i nära samarbete med läkare och medicinska sekreterare.
Vi ansvarar för akutvårdplatser med inriktning mot nefrologi, gastroenterologi och MAVA. Flera av våra patienter har kroniska sjukdomar och därför samarbetar vi ofta med öppenvården. För att öka vår kompetens inom området håller våra läkare kontinuerligt internutbildningar vilket är uppskattat av både nya och erfarna medarbetare.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning som bedöms relevant. För att säkerställa en god och säker kommunikation ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som chef och ledare, schemaläggning eller av att arbeta inom slutenvården.
För att trivas och lyckas bra i rollen ser vi att du är en person med god självinsikt som strävar efter att vara ett föredöme för andra. Du visar personlig omtanke och kan inspirera och motivera dina medarbetare i både framgång och motgång. Du ser till helheten och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer, såväl inom din egen klinik som på sjukhuset och i regionen i stort.
Som person är du strukturerad, tydlig i din kommunikation och kan styra verksamheten efter uppsatta mål. Tillsammans med dina medarbetare arbetar ni utifrån patientfokus och med arbetsglädje.
I den här rekryteringsprocessen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer planeras till den 23:e och 24:e april.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som chef https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/chef
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/361".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands sjukhus, Varberg Kontakt
Marie Sjödén, Verksamhetschef 0703-282356
9820787