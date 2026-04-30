Avdelningschef till medicinavdelning 1
2026-04-30
Verksamhetsområde medicin
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Medicinavdelning 1 är en del av verksamhetsområde medicin vid Lasarettet i Enköping. Vårt uppdrag är att vårda patienter med diagnos/er inom det internmedicinska området med huvudinriktning mot kardiologi. De flesta av våra patienter läggs in via akutmottagningen och vi arbetar tätt tillsammans med Akademiska sjukhuset för att upprätthålla ett fungerande flöde. Till avdelningen hör även mag-tarmmottagningen som är en liten enhet med uppdrag att utföra endoskopiska undersökningar och där det även finns en läkarmottagning och sjuksköterskemottagning.
Verksamhetsområde medicin består även av medicinavdelning 2 med diagnoser inom det internmedicinska området med huvudinriktning mot stroke, medicinmottagning, rehabiliteringsenhet, lasarettsansluten hemsjukvård och intermediärvård.
Ditt uppdrag
Vi söker en avdelningschef till medicinavdelning 1.
Som avdelningschef är du ytterst ansvarig för verksamhet, personal och ekonomi. Personalgruppen består av sjuksköterskor och undersköterskor. Fokus i uppdraget ligger på en god och säker vård med hög kvalitet för våra patienter. Du bidrar till en god arbetsmiljö och ett arbetsklimat som ger förutsättningar för medarbetares delaktighet och ansvarstagande. Konstruktivt samarbete med övriga enheter inom verksamhetsområdet och andra kontaktytor är av stor vikt för uppdraget. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och har ett nära samarbete med övriga chefer. Till din hjälp har du biträdande avdelningschefer samt egen bemanningsassistent.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du bör ha aktuell erfarenhet från somatisk sluten- och/eller öppenvård. Meriterande är om du har tidigare chefserfarenhet samt erfarenhet av förändringsarbete.
Din kompetens
Du besitter ett naturligt ledarskap med förmåga att bibehålla lugn och stabilitet oavsett situation. Du har mod att fatta beslut med förmåga att tänka i nya banor. Du är drivande, tar vara på dina medarbetares idéer och kan motivera andra att utvecklas, växa och ta ansvar. Du är medveten om hur fokus på kvalitet bidrar till verksamheten och har god förmåga att strukturera och organisera. Du förstår vikten av god kommunikation och god samarbetsförmåga samt har förmåga att leda mot verksamhetens uppsatta mål. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidareanställning på 100%. Region Uppsala erbjuder flera utbildningar inom ledarskap som är bra för dig som chef. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller verksamheten är du välkommen att kontakta
Biträdande verksamhetschef, Hanna Wettermark, 0171-418 522
Facklig kontakt via växeln 0171-418 000
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer kan komma att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
