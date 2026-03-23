Avdelningschef till Logistikskolans Stödavdelning
Vill du bidra till Försvarsmaktens utbildningsuppdrag och samtidigt utvecklas i din roll som ledare? Försvarsmakten befinner sig på en omfattande tillväxtresa, där Göta trängregemente T 2 nu söker en avdelningschef till Logistikskolans Stödavdelning - en viktig roll i en växande organisation med stor betydelse för Sveriges försvarsförmåga.
Om enheten
Logistikskolan (LogS) utbildar anställda och blivande officerare inom funktionerna logistik och fordonstjänst till samtliga försvarsgrenar och stridskrafter i Försvarsmakten. LogS utvecklar logistik i sammanhängande funktionskedjor, utbildar logistikpersonal till krigsförbanden och tränar funktionen i armén. På LogS arbetar ca 95 st militära och civila medarbetare.
Om Stödavdelningen
På Stödavdelningen arbetar 12 personer med stöd till studerande och anställda på skolan. Avdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar att Logistikskolan kan genomföra och utveckla sina huvuduppdrag. Avdelningen ska ge ett effektivt stöd inom logistik, administration, säkerhetstjänst samt digitalisering av utbildning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, leda och följa upp avdelningens verksamhet. Du stödjer skolledningen i driften av skolan och stödet till skolans utbildningar. Det innebär att du genom arbetsledning av avdelningens medarbetare stödjer lärare med förberedelser och genomförande både materiellt, personellt och administrativt. Dessutom verkar du för att officersaspiranter och elever vid yrkes- och befattningskurserna får så bra förutsättningar som möjligt för sitt lärande. Du leder drift och stöd till LogS huvuduppgifter: utbildning, utveckling och övning/träning.
Som chef för avdelningen ingår du i skolans ledningsgrupp och deltar i interna möten. Du representerar också LogS gentemot externa aktörer. Du ska kunna ingå i en projektgrupp, men även leda projekt inom skolans ansvarsområde.
Kvalifikationer
• Arbetslivserfarenhet som chef
• Relevant eftergymnasial utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
• B-körkort (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Du känner dig trygg i chefsrollen. Du tycker om ansvar, är strukturerad och initiativrik. Eftersom avdelningens verksamhet präglas av både långsiktiga och uppkomma uppgifter, behöver du behärska att arbeta i flera processer samtidigt. Som person är du flexibel och självständig. Du är serviceinriktad och positiv i ditt förhållningssätt när du stödjer skolans personal och verksamhet. Du har förmåga att se både helhet och detaljer när det kommer till skolans bästa.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Aktuell arbetslivserfarenhet av offentlig förvaltning
• Aktuell arbetslivserfarenhet av att leda projekt/processer
• Tidigare tjänstgöring i FörsvarsmaktenÖvrig information
Tjänsten är en civil tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning om du inte redan är anställd i Försvarsmakten. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsort är Skövde. Resor i tjänsten förekommer. Befattningen är placerad på Stödavdelningen, Logistikskolan (LogS), Göta trängregemente T 2.
Intervjuer är planerade att ske under v.18-19.
Upplysningar om befattningen
Skolchef överstelöjtnant Karl Andersson. Nås via växeln 010-826 50 00.
Upplysningar om rekryteringsprocessen
HR-generalist Johanna Fläring. Nås via växeln 010-826 50 00.
Fackliga företrädare
• SACO Ulf Granlöf
• OFR/O Martin Zetterman
• SEKO Claes Andersson
• OFR/S Johan Törling
Samtliga nås via växeln 010-826 50 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-17. Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev som beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser. Ansökan ska också bevara de angivna urvalsfrågorna. Tester kan komma att genomföras under rekryteringsprocessen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Förbandets motto är: Logistik- vårt ansvar
Göta Trängregemente tillhör armén och är det enda förbandet i hela Försvarsmakten som enbart jobbar med logistik. Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transporttjänst och försvarsmedicin. Det innebär att regementet ser till att de stridande förbanden får det stöd de behöver för att lösa sina uppgifter, exempelvis mat, vatten, ammunition och drivmedel. Med våra sjukvårdsförmågor tar vi hand om de skadade och med våra transportförmågor ser vi till att förbanden kommer till rätt plats vid rätt tidpunkt.
Göta Trängregemente utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Förband som är omedelbart användbara vid insatser, såväl nationella som internationella.
Vid Göta Trängregemente finns Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola, som utbildar logistikofficerare för hela Försvarsmakten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Månadslön. Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615)
