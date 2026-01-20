Avdelningschef till ledningsstöd vid Mälardalens universitet
2026-01-20
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.
Vill du vara med och bidra till vår utveckling?
Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
Avdelningen Ledningsstöd är ett universitetsövergripande stöd. Vi stöttar universitetsledning, fakulteter, institutioner och olika centrala organ inom universitetet samt ansvarar för varumärket MDU och intern och extern kommunikation. Avdelningen hanterar även vissa verksamhetsutvecklingsfrågor och erbjuder juridiskt stöd till universitetet. Vi arbetar verksamhetsnära och tillsammans med de vi stödjer. Allt för att förstå faktiska behov och proaktivt stötta samtliga ledningsnivåer i att genomföra och utveckla universitetets verksamhet.
ANSTÄLLNINGSINFORMATION
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med eventuell provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 10 februari 2026
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/avdelning: LedningsstödPubliceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som avdelningschef ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp avdelningens verksamhet, där både ekonomiskt ansvar och arbetsgivaransvar ingår. Du driver avdelningen framåt genom att skapa goda förutsättningar för medarbetare, utveckla arbetsprocesser och säkerställa en hög kvalitet i allt ni levererar.
I rollen ingår också att utveckla och samordna stöd och tjänster på flera nivåer inom universitetet - från ledning till fakulteter och institutioner - med fokus på verksamhetsnytta och mottagarperspektiv. Du arbetar för att skapa effektiva, rättssäkra och ändamålsenliga processer som stärker universitetets förmåga att fatta välgrundade beslut och bidra till en professionell styrning.
Du har det övergripande ansvaret för universitetets berednings- och beslutsstöd samt för arbetet med styrdokument och regeltolkningar. Rollen innebär nära stöd till ledningsfunktioner och organ, både på universitetsövergripande nivå och inom fakultet och institution. Inom avdelningen finns även juridisk kompetens och delar av universitetets kommunikationsverksamhet, vilket gör att du leder en bred verksamhet som är central för universitetets strategiska utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Kandidatexamen inom ett för anställningen relevant område
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
• Flerårig erfarenhet som chef med verksamhets-, ekonomi- och arbetsgivaransvar i liknande positioner, inom statsförvaltningen
• Gedigen erfarenhet och kompetens avseende förändringsledning och kvalitetsarbete
• God visad förståelse och kunskap om utbildnings- och forskningsverksamhet inom universitets- och högskolesektorn, särskilt ledningsprocesser och beslutsberedning
• Erfarenhet av att ingå i ledningsgrupp.
• Erfarenhet av arbete inom sakområdet verksamhetsstöd på universitet eller högskola inom dess sektorsmyndigheter eller på relevant departementsnivå
• Tidigare erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete samt av styrningsfrågor nära ledning på en övergripande organisatorisk nivå.
• Besitter utpräglad strategisk och operativ strukturförmåga
Du har förmåga att leda och motivera medarbetare i en samskapande anda och att tillsammans med dem bygga en positiv och hållbar arbetsmiljö. Du förstår komplexa sammanhang och kan omsätta strategier i praktiskt genomförande som leder till måluppfyllelse. Som ledare är du tydlig, närvarande och skicklig i att sätta ramar, delegera och skapa psykologisk trygghet, samtidigt som du följer upp och anpassar ditt ledarskap utifrån verksamhetens utmaningar och medarbetarnas behov. Du har även lätt för att se helheter och olika perspektiv och kan skapa engagemang och ansvarstagande både för den övergripande verksamheten och för hur varje del bidrar till helheten.
MERITERANDE
Meriterande för anställningen är att ha:
• Examen på avancerad nivå inom ett för anställningen relevant område.
• Drivit organisationsövergripande förändrings- /utvecklingsprojekt
• Erfarenhet att som chef leda andra chefer
• Mångårig erfarenhet, på organisationsövergripande nivå, av planering inom offentlig verksamhet så som verksamhetsplanering, analys och intern styrning och kontroll
• Verkat i administrativt stödjande chefsroll inom universitets- och högskolesektorn
• Internationell erfarenhet
• Nätverk inom UH sektorn/angränsande verksamheter
• Goda kunskaper i offentlig förvaltning, myndighetsutövning och dess ramverk samt gärna erfarenhet av att arbeta med arbetsordningar och med systematik i styrdokument.
PERSONLIGA FÖRMÅGOR
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Du har en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga och bygger relationer genom att vara lyhörd och prestigelös i ditt sätt att leda och samarbeta. Du är engagerad och handlingskraftig, samtidigt som du arbetar analytiskt, innovativt och strukturerat. I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.
ANSÖKAN
Fackliga representanter:
Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
#LI-AE1 Ersättning
