Avdelningschef till Kirurgklinikens vårdavdelning 49

Kirurgkliniken på Blekingesjukhuset bedriver en omfattande verksamhet inom kirurgi, urologi, kärlkirurgi, plastikkirurgi och onkologi.
Vi har två slutenvårdsavdelningar i Karlskrona och fyra öppenvårdsmottagningar, varav en i Karlshamn. Inom en snar framtid står även vår nya endoskopienhet färdig. I Karlshamn har vi planerad kirurgisk verksamhet och i Karlskrona utför vi akuta och planerade resurskrävande operationer och svårare skadefall. I Karlskrona har vi även verksamhet på röntgen. Tillsammans är vi drygt 200 medarbetare.
På vårdavdelning 49 finns en akutavdelning (KAVA) med 12 vårdplatser samt 12 vårdplatser för patienter inom främst urologi, kärl och endokrin. Avdelning 49 är en stabil och välfungerade avdelning och blev 2024 utsedda till årets arbetsplats i Region Blekinge. Ett pris som vi är oerhört stolta och glada över.
Om jobbet
Som avdelningschef har du ansvaret för avdelningens dagliga verksamhet, utveckling, personalförsörjning, arbetsmiljö och ekonomi. Du deltar aktivt i Kirurgklinikens ledningsgrupp där klinikens nuvarande verksamhet och framtida utveckling behandlas.
Ledaren som vi söker har uppgiften att stimulera och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna. Avdelningschefen ska verka för att avdelningen intar en framskjuten placering inom de områden där vi verkar. Vidare bör du se det som naturligt att vara synlig i verksamheten och genom ett öppet arbetsklimat och gott samarbete skapa goda och hållbara relationer inom avdelningen samt gentemot andra kliniker och patienter. Till din hjälp i ditt uppdrag har du en ställföreträdande avdelningschef.
Om dig
Du drivs av att jobba målmedvetet i en dynamisk miljö med högt tempo och uppskattar de möjligheter till relationsskapande och samarbete som ledarskapet ger. Du är en god ambassadör ut i verksamheten och din egenskap att vara öppen för, och arbeta med, förbättringar gör dig till en förebild på avdelningen. Du bygger ditt ledarskap på att skapa ett ömsesidigt förtroende gentemot medarbetarna samtidigt som du inte är rädd för att delegera när det är nödvändigt. Du kan konsten att motivera andra och din förmåga att "se helheten" smittar av sig på medarbetarna. Du delar och står upp för Region Blekinges värderingar och mål.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av ledarskap, i egenskap av chef eller informellt. Har du breddat din erfarenhet med exempelvis en ledarskapsutbildning så är det meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
