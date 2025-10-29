Avdelningschef till Hjälpmedelscentralen Uddevalla
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Uddevalla Visa alla administratörsjobb i Uddevalla
2025-10-29
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Uddevalla
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Försörjningsförvaltningen är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen.
Verksamheten bedrivs i hela Västra Götaland med fokus på försörjning och logistik till regionens olika verksamheter. Vi utvecklar och levererar bland annat tjänster inom måltider, tvätt, läkemedelsnära produkter och hjälpmedel, samt lagerhåller och distribuerar produkter.
Nu söker vi en trygg och engagerad ledare som vill vara med och utveckla Hjälpmedelscentralens verksamhet i Uddevalla. Här får du ett helhetsansvar och en nyckelroll i en välfungerande verksamhet där kvalitet, samarbete och förbättringsarbete står i centrum. Välkommen!
Om arbetet
Som avdelningschef leder du verksamheten vid Hjälpmedelscentralen i Uddevalla. Du har det övergripande ansvaret för orten och arbetar både operativt och strategiskt för att utveckla verksamheten i linje med våra mål, alltid med fokus att verka för en sammanhållen verksamhet inom hela Hjälpmedelscentralen.
Du har chefsansvar för två enhetschefer med cirka 45 medarbetare inom underhåll och leverans. Du är också direkt chef för vårt konsultationsteam med 15 kompetenta medarbetare, som arbetar bland annat med rådgivning, upphandling, utprovning och utbildning kopplat till personliga hjälpmedel.
Dina huvudområden innefattar bland annat att:
Planera, leda och följa upp verksamheten utifrån mål och resultat
Driva utvecklingsarbete inom ortens och konsultationsteamets uppdrag
Ansvara för personal och arbetsmiljö
Ansvara för ekonomi och budget
Säkerställa kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Ansvar för en av Hjälpmedelscentralens delprocesser
Du rapporterar till områdeschefen och ingår i Hjälpmedelscentralens ledningsgrupp. Du leder också egen ledningsgrupp med dina enhetschefer.
Du kommer ha ett nära samarbete med Hjälpmedelscentralens övriga avdelningschefer i en verksamhet som ständigt utvecklas och växer. Till stöd i arbetet kommer du också ha din chef och kollegor, HR och ekonomiresurser.
Tjänsten är placerad i Uddevalla. Dagsresor inom regionen förekommer regelbundet.Publiceringsdatum2025-10-29Om företaget
Hjälpmedelscentralen är en del av Försörjningsförvaltningen i Västra Götalandsregionen. Vi är ett kompetens- och logistikcenter för hjälpmedel, och finns i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla. Våra cirka 400 medarbetare förser vård, kommuner och invånare med personligt förskrivna hjälpmedel - från rådgivning och utprovning till lagerhållning, service och tekniskt underhåll.
Vi arbetar nära vårdens och omsorgens verksamheter och har alltid individens behov i fokus. Vår roll är viktig - och den utvecklas hela tiden.
Om dig
Vi söker dig som har:
god chefserfarenhet inom vård, omsorg eller socialt arbete
relevant högskoleexamen (minst tre år) inom hälso- och sjukvård
svensk legitimation inom ett vårdyrke
det är meriterande om du har varit andra linjens chef och arbetat inom offentlig verksamhet
Du har ett stabilt och närvarande ledarskap och är bra på att bygga tillit, skapa delaktighet och driva utveckling tillsammans med andra. Du är van vid att arbeta i en större organisation och har god helhetssyn. Du trivs i ett sammanhang där samarbete över gränser är avgörande - och där du får ta ansvar för både människor, processer och resultat.
Vi ser fram emot din ansökan, senast 18 november!
Om rekryteringsprocessen
Chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen utgår från våra chefskriterier; värdegrundsbaserat, mål- och resultatorienterat, kommunikativt och utvecklingsorienterat chefskap. Som en senare del i urvalsprocessen kommer arbetspsykologiska tester att genomföras.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5823". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Uddevalla Kontakt
Erica Cedervret Nilsson 072-5764430 Jobbnummer
9578790