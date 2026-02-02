Avdelningschef till Hälsoval- och tandvårdsavdelningen
2026-02-02
Hälsoval- och tandvårdsavdelningen består av två funktioner; hälsovalskontoret och beställarenheten för tandvård.
Hälsovalskontoret företräder Region Gävleborg som uppdragsgivare och finansiär av Hälsoval, samt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi. Hälsovalssystemet vilar på ett regionalt beslutat regelverk som hälsovalskontoret förvaltar och utvecklar.
Beställarenheten för tandvård företräder Region Gävleborg i det övergripande ansvaret för länets tandvårdsfrågor inom det regionala särskilda tandvårdsstödet, barn- och ungdomstandvård, avtalad allmän och specialisttandvård.
I båda uppdragen ingår uppföljning och dialog med offentlig och privata vårdgivare och politisk ledning, kommuner samt myndigheter.
Uppdraget innebär en övergripande roll som avdelningschef för Hälsoval- och tandvårdsavdelningen, med ansvar för strategisk, taktisk och operativ ledning. Du kommer att leda och driva utvecklingsarbete i en komplex och politiskt styrd organisation. Som avdelningschef har du det direkta personalansvaret för nio medarbetare, fördelade mellan Hälsovalskontoret och Beställarenheten för tandvård.
En viktig del av uppdraget blir att bidra i arbetet med det nya helägda bolaget Din Hälsocentral AB, som ska ansvara för den offentliga primärvården. Här får du en nyckelroll i att utveckla samverkan och tydliggöra roller mellan bolaget och Hälsovalskontoret.
Från och med september 2025 införs vårdval inom barn- och ungdomstandvården, och i december 2025 tecknas ett nytt vårdavtal med Folktandvården. Du ansvarar för att leda införandet och följa upp dessa viktiga avtal.
Tillsammans med erfarna medarbetare, stab och övriga avdelningschefer i Regionstabsförvaltningens ledningsgrupp, bidrar du till att utveckla gemensamma processer, moderna arbetssätt och hållbara strukturer. Beroende på din kompetens och förmåga kan stadsdirektören även ge dig uppdrag inom Regionstabens övriga ansvarsområden.
Som avdelningschef hos oss kommer du bland annat att
• vara föredragande person i politiskt utskott
• arbeta strategiskt med VD för Region Gävleborg Din Hälsocentral AB och VD för Folktandvården Gävleborg AB samt privata vårdgivare inom länet.
• bygga och vårda nätverk då tjänsten innebär samverkan med många olika kontaktytor både internt och externt.
• skapa engagemang och delaktighet för avdelningen.
Hos oss får du
• arbeta med utvecklingsfrågor
• utvecklas i ditt ledarskap
• stor möjlighet att påverka avdelningen samt din roll som ledare.
Vi söker dig som arbetar genom tillitsbaserat ledarskap där du skapar engagemang, trygghet och delaktighet och får avdelningen att trivas, utvecklas och samarbeta. Du är en spindel i nätet och ger tydliga instruktioner och anvisningar till andra och kan anpassa din ledarstil till medarbetaren och situationen. Du känner dig trygg i beslutsfattande och driver frågor framåt på ett sätt som stärker både organisation och medarbetare.
Du är en person som har god erfarenhet av att arbeta med förändringsledning och utveckling på ett strukturerat sätt samt stort engagemang och vilja att uppnå resultat på kort och lång sikt.
Affärsmässighet, målstyrning samt att samverka och bevara goda relationer med såväl interna som externa verksamhetsföreträdare och kollegor är viktigt dig. Du är drivande och resultatinriktad, har en god analytisk förmåga och helhetsperspektiv både i planering och uppföljningsarbete. Som person är du prestigelös, lyhörd och diplomatisk.
För att lyckas i rollen som avdelningschef krävs
• akademisk examen inom vård, ekonomi eller samhälle
• chefserfarenhet
• god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Har du erfarenhet och förståelse av att verka i en politisk styrd organisation och/eller erfarenhet av primärvård/hälso-och sjukvård ser vi det som mycket meriterande. Har du tidigare haft en beställarfunktion med lagar och förordningar som grund kommer vi även ta detta i beaktning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, i synnerhet vad gäller din förmåga att som chef leda på ett involverande och tillitsbaserat sätt.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
