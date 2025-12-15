Avdelningschef till Evidensia Djursjukhuset i Malmö
2025-12-15
Är du en skicklig ledare som drivs av att omsätta idéer till verklighet? Vill du leda utveckling, driva projekt och bidra till högkvalitativ djursjukvård? Evidensia Djursjukhuset Malmö söker nu en avdelningschef som med tryggt och inspirerande ledarskap skapar förutsättningar där både medarbetare och verksamhet utvecklas.
Om rollen
Som avdelningschef ansvarar du för en av fem avdelningar. Du ingår i djursjukhusets ledningsgrupp och rapporterar direkt till operativ chef. Din avdelning består av cirka 20 medarbetare, veterinärer, djursjukskötare, djurvårdare och även annan personal.
Som stöd har du en teamledare som rapporterar till dig samt ett starkt sjukhusledningsteam med operativ chef, HR, personalkoordinator, chefsveterinär och djursjukhuschef.
Arbetsplatsen är för närvarande inne i en förändring där en ny ledningsstruktur och chefsorganisation är en viktig pusselbit i arbetet med att nå uppsatta mål. Därför söker vi nu en avdelningschef till den nya organisationen.
Dina ansvarsområden är bland annat att
• Utvecklingsansvar
• Ledningsgruppsansvar
• Funktionsansvar
• Arbetsgivaransvar
• Personalansvar
• Kvalitetsansvar
• Inköpsansvar
Om dig
Vi söker dig som har ett helhetsperspektiv på verksamheten och ett genuint intresse för samt väl dokumenterad erfarenhet av ledarskap. Du har förmågan att kommunicera tydligt och lyhört, vilket säkerställer att budskap och förväntningar är klara och förstådda. Du är mål- och resultatorienterad med ett agilt förhållningssätt som gör att du kan anpassa dig till förändringar och driva utveckling framåt. Din kundorientering och empatiska förmåga gör att du sätter kundens behov i centrum och har lätt att förstå och bemöta olika individers perspektiv. Vidare är du nyfiken, vidsynt och öppen för nya idéer, samtidigt som du agerar rättvist och med integritet i beslut.Publiceringsdatum2025-12-15Kvalifikationer
• Chefs- och ledarerfarenhet inklusive personal-, budget-, och arbetsmiljöansvar.
• Akademisk utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
• Kunna formulera sig väl i både tal och skrift på svenska och engelska.
• Goda kunskaper i Officepaketet inkl. Excel och PP.
Om Evidensia Djursjukhuset Malmö
Evidensia Djursjukhuset Malmö är ett av Sveriges största djursjukhus och fungerar som remissinstans för ett stort antal kliniker och djursjukhus. Detta tillsammans med en akutmottagning som är öppen 24 timmar om dygnet, årets alla dagar, gör att vi har en varierande bredd av patienter. Vi har hög kompetens inom bland annat kirurgi, ortopedi, internmedicin, akut- och intensivvård, sjukgymnastik med mera. Vi har ett eget laboratorium och modern röntgen- och ultraljudsutrustning.
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag.
Här kan du läsa mer: https://evidensia.se/klinik/evidensia-djursjukhuset-malmo/
Om ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Adecco. Vi ber dig bifoga CV och ett personligt brev när du registrerar din ansökan. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Rekryteringskonsult Åsa Andersson på 073-684 73 29 eller asa.andersson@adecco.se
Djursjukhuschef Jonas Båghammar jonas.baghammar@evidensia.se
Ort: Malmö
Omfattning: Heltid.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
