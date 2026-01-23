Avdelningschef till Bygg och miljö
2026-01-23
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu genomfört en omfattande förändringsresa som stärker vår förmåga att bidra till Trelleborgs tillväxt och hållbara utveckling. Sedan början av 2026 har vi en ny, modern och långsiktigt hållbar organisation på plats, utformad för att möta framtidens utmaningar och möjligheter med tydlig riktning och hög professionalitet.
Den nya strukturen består av tre avdelningar: Räddningstjänsten, Bygg- och Miljöavdelningen samt Plan- och Geodataavdelningen. Varje avdelning består av två specialiserade enheter och stöttas av en gemensam kanslienhet, vilket ger oss goda förutsättningar för effektivt, samordnat och kvalitativt arbete. Med vår gemensamma framåtanda och vårt fokus på innovation och utveckling leder vi samhällsbyggandet i Trelleborg framåt. Vårt arbete bidrar till att skapa en attraktiv, trygg och hållbar kommun för både invånare, företag och besökare.
Arbetsplatsen
Vi söker nu en avdelningschef till Bygg- och Miljöavdelningen.
Rollen är en del av vår nya organisation och du blir en viktig del av ett engagerat och samarbetsorienterat ledningsteam. Hos oss värdesätts ett öppet arbetsklimat där kompetens, ansvarstagande och kreativitet får ta plats.
Bygg- och Miljöavdelningen består i dag av två enheter: Bygglovsenheten och Miljöenheten, med totalt 26 medarbetare i olika professioner. Här arbetar bygglovsarkitekter, byggnadsinspektörer, stadsarkitekt, byggnadsantikvarie och handläggare sida vid sida med livsmedels-, miljö- och tillståndsinspektörer. Om budgeten tillåter kan även en marinbiolog komma att stärka teamet ytterligare.
Tillsammans utgör vi en kompetent och engagerad grupp som varje dag arbetar för att skapa en hållbar, trygg och attraktiv kommun för dagens och framtidens trelleborgare.
Möt dina framtida kollegor!
I vår korta video presenterar chefen förvaltningen och några medarbetare delar med sig av sin vardag. Få en känsla för teamet och arbetsmiljön som väntar dig! https://www.youtube.com/watch?v=-tKBirrCR9g&feature=youtu.bePubliceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Som avdelningschef har du ett strategiskt och operativt ansvar för avdelningen. Du leder genom andra chefer och arbetar nära övriga avdelningar för att nå gemensamma mål. Uppdraget innebär att utveckla och implementera strategier som bidrar till kommunens arbete med tillväxt och hållbarhet. Du ansvarar för ekonomi, kvalitet, måluppföljning och resultat, och du företräder avdelningen och kommunen i olika sammanhang. Arbetet kräver samverkan med interna och externa aktörer och ställer höga krav på helhetsperspektiv och lösningsfokus. Du förväntas skapa förutsättningar för kompetensutveckling, engagemang och arbetsglädje, och genom dialog och teamarbete bygga en kultur där medarbetares kunskap och kreativitet tas till vara.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom ett relevant område, exempelvis inom samhällsplanering, miljövetenskap eller ekonomi, samt ledarskapsutbildning. Du har minst fem års erfarenhet av chefsarbete och erfarenhet av att leda via andra chefer. Erfarenhet av strategisk ledning och utveckling av organisationer är avgörande, liksom god kunskap om bygg- och miljösektorn och aktuell lagstiftning. Du har arbetat i politiskt styrd organisation och varit föredragande i nämnd. Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Som person är du en trygg ledare med strategiskt tänkande, mod och drivkraft. Du har förmåga att skapa engagemang, bygga relationer och motivera medarbetare. Du är prestigelös, lyhörd och tydlig i din kommunikation och ser möjligheter i förändring. Meriterande är erfarenhet av att utveckla företagsklimatet, driva utvecklingsprojekt med goda resultat och samverka med olika intressenter.Övrig information
Observera att vi har redan fasta dagar för intervjuer. Den första intervjun sker den 2 och 6 mars 2026, och den andra intervjun genomförs den 12 mars 2026. De kandidater som går vidare till den andra intervjun kommer även att få genomföra ett personlighetstest och träffa fackliga representanter.
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
