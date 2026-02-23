Avdelningschef till BUP-vårdavdelning Karlskrona
Om oss
Vill du vara med och forma framtidens barn- och ungdomspsykiatri? Söker du ett meningsfullt uppdrag där ditt ledarskap får verklig betydelse för både medarbetare och patienter? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Barn- och Ungdomspsykiatrin i Blekinge består av 2 öppenvårdsmottagningar med tillhörande Mellanvård i Karlshamn och Karlskrona och en heldygnsvård med 3 vårdplatser med tillhörande akutmottagning belägen i Karlskrona. Vi är ca 80 medarbetare med olika professioner. Barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården i Karlskrona är länsövergripande och vår målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år. I heldygnsvården finns en vårdavdelning för stabiliserande åtgärder och en akutmottagning, dagtid som utför akuta bedömningar. På BUP avdelningen arbetar ca18 medarbetare. Skötare, sjuksköterskor, och specialistläkare. Heldygnsvården är en central del av vår sammanhållna BUP- verksamhet. Vi befinner oss i ett aktiv utvecklingsarbete där tillgänglighet; kvalitet, patientsäkerhet och hållbar arbetsmiljö står i fokus.
Du erbjuds att ingå i Regionens chefsprogram för vidareutveckling och fortbildning inom ramen för ditt chefskap. Region Blekinge anordnar chefsdagar med fokus på utveckling i chefsrollen, skapa nätverk och erfarenhetsutbyte mellan chefer inom Regionen.
Om jobbet
Vi söker en engagerad och trygg avdelningschef till vår akutverksamhet. Avdelning och akutmottagning. Som avdelningschef har du ett helhetsansvar för verksamhetens ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du arbetar nära vården och skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsklimat, god tillgänglighet och hög kvalitet i vårdarbetet. Du förväntas tillsammans med dina kollegor levererar resultat på de uppdrag som finns. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetschefen. Du har även ett nära samarbete med avdelningscheferna inom heldygnsvården i vuxenpsykiatrin.
Vi erbjuder ett meningsfullt ledaruppdrag i en verksamhet där ditt ledarskap gör skillnad Stöd i din chefsroll genom nära samarbete i ledningsgruppen och tillgång till HR, ekonomi och verksamhetsstöd. Möjligheter till kompetensutveckling och ledarskapsprogram En arbetsplats som värdesätter balans mellan arbete och privatliv
Om dig
Vi söker dig som:
- Har relevant högskoleutbildning med examen inom exempelvis hälso- och sjukvård, psykologi eller socialt arbete
- Är en lyhörd och närvarande ledare som bygger tillit och skapar engagemang
- Har förmåga att fatta beslut, prioritera och driva utveckling i dialog med dina medarbetare
- Har förmåga att skapa struktur, stabilitet och engagemang i en komplex akut verksamhet.
- Har god kommunikativ förmåga och ett systematiskt arbetssätt
- Hög samarbetsförmåga i att skapa goda relationer med andra aktörer både internt och externt.
- Chefsutbildning och chefserfarenhet är meriterande
Hos oss får du leda i en organisation där barnets bästa står i centrum och där vi tillsammans arbetar för en långsiktigt hållbar barn- och ungdomspsykiatri.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585). B-körkort är ett krav då resor sker i tjänsten. Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
