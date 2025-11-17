Avdelningschef till Brottsförebyggande avdelningen
2025-11-17
Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med uppdrag att kvalitetssäkra, registrera och tillhandahålla företagsinformation. Vi arbetar tillsammans för att skapa största möjliga samhällsnytta genom att göra det enklare och tryggare att vara företagare i Sverige - samtidigt som vi värnar om ett hållbart arbetsliv för våra drygt 600 medarbetare.
Vill du vara med och leda och utveckla Bolagsverkets brottsförebyggande arbete?
Vi arbetar för att vidareutveckla vårt brottsförebyggande arbete med fokus på kontroll, fördjupad granskning, samverkan och informationsförsörjning. Vi vill också ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att utveckla vår analysförmåga.
Just nu bygger vi upp en viktig verksamhet och utvecklar en ny tjänst för samordnad registerkontroll vid offentlig upphandling - ett initiativ som bidrar till ökad trygghet och tillit. Parallellt hanterar vi ärenden kopplade till bland annat avveckling av företag, företagsinteckningar och andra närliggande områden.
Hos oss får du vara med och forma framtidens brottsförebyggande arbete och leda Bolagsverket framåt.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Brottsförebyggande avdelningen har i uppdrag att ansvara för Bolagsverkets brottsförebyggande arbete. Det innebär bland annat att utveckla kontrollsystem för att säkerställa kvalitet och riktighet, hantera och själva identifiera avvikelser samt analysera och åtgärda risker. Utöver detta ansvarar avdelningen för att registrera företagsuppgifter kopplade till avveckling av företag, hantera register inom penningtvättområdet samt samverkan och informationsförsörjning till andra myndigheter inom området. Avdelningen ansvarar även för att kvalitetssäkra och registrera företagsuppgifter kopplade till avveckling av företag, vilket omfattar ärendehantering, kundservice och samtliga tjänster inom området.
Avdelningen består av fem enheter: två kontrollenheter, två enheter för avveckling av företag samt en enhet som arbetar med uppbyggnaden av en samordnad registerkontroll i samband med upphandling. På avdelningen arbetar fem enhetschefer och ca 60 medarbetare.
Som avdelningschef har du en strategisk och övergripande roll med ansvar för budget, resultat och personal. Du inspirerar och engagerar för att möta dagens och framtida behov och skapar en arbetsmiljö som främjar samarbete, kreativitet och utvecklingsfokus.
Avdelningen startade den 1 januari 2025 och är i ett uppbyggnadsskede där ledarskapet har en central betydelse för att skapa goda förutsättningar framåt.
Rapportering sker till generaldirektören och du ingår i Bolagsverkets strategiska ledningsgrupp där ni tillsammans ansvarar för genomförandet av myndighetens uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* akademisk examen inom ekonomi, juridik, samhällsvetenskap-/statsvetenskap eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal-, budget- och verksamhetsansvar.
* goda kunskaper om och erfarenhet av statlig eller annan offentlig verksamhet
* erfarenhet av arbete med strategiska utvecklings- och förändringsarbeten i större omfattning med inriktning mot brottsförebyggande arbete
* erfarenhet av större, strategiska samverkansarbeten
* mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har:
* erfarenhet av chefsuppdrag i en organisation med flera ledningsnivåer.
* erfarenhet av större strategiska utvecklingsarbeten.
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med helhetssyn, god samarbetsförmåga och förmåga att driva resultat. Du skapar engagemang, bygger tillit och leder med fokus på uppdraget och helheten.
I rollen ingår även att företräda Bolagsverket i brottsförebyggande frågor, vilket ställer krav på god muntlig kommunikativ förmåga. Du förmedlar budskap med tydlighet, enkelhet och lugn, både internt och externt.
Hos oss får du en roll med stort ansvar, ett tydligt samhällsuppdrag och möjlighet att bidra till att utveckla en verksamhet som gör verklig skillnad.
Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med vår ledarskapspolicy. Chefer på Bolagsverket:
* beaktar helheten
* agerar medvetet i vardagen
* kommunicerar kontinuerligt
* skapar förutsättningar
Befattningen ingår i den lokala chefskretsen och omfattas av chefsavtalet.
Placeringsort: Sundsvall eller enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Bifoga endast CV.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall.
Läs mer om hur det är att jobba med oss och om våra förmåner:https://bolagsverket.se/jobbamedoss.5046.html
