Avdelningschef till Avdelningen för ungdomsfrågor
Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2025-12-22
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor i Växjö
, Stockholm
, Umeå
eller i hela Sverige
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vår vision är ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor för unga och för civilsamhället.
MUCF har i uppdrag av regeringen att verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås. Det gör vi genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt bidra till samordning av statliga insatser. Vi samverkar med myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer samt fördelar statsbidrag.
Från och med 1 januari 2026 växer myndighetens uppdrag när vi övertar uppgifterna som nu ligger på Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) samt ansvaret för statliga uppgifter inom minoritetspolitiken. Det innebär att MUCF blir en ännu viktigare aktör i arbetet med att stärka demokratin, främja delaktighet och bidra till ett inkluderande samhälle.
MUCF har kontor i Växjö och från januari 2026 även i Stockholm.
Avdelningen för ungdomsfrågor har som sina huvudsakliga arbetsuppgifter att samla, utveckla och sprida kunskaper om insatser och metoder som kan förbättra ungdomars levnadsvillkor. Avdelningen ska även följa upp och analysera ungdomars levnadsvillkor, attityder och värderingar på såväl lokal som nationell nivå.Publiceringsdatum2025-12-22Beskrivning
Avdelningen för ungdomsfrågor har 21 medarbetare som är fördelade på två enheter; Enheten för arbetsliv och fritid samt Enheten för hälsa och delaktighet.Dina arbetsuppgifter
Som avdelningschef har du ansvar för uppdrag som rör ungdomspolitiken.
Du har personal-, verksamhets-, budget och arbetsmiljöansvar för avdelningens enhetschefer och den samlade verksamheten. Du leder avdelningens chefer och skapar goda förutsättningar för dem att utöva sitt ledarskap och nå sina mål. Du tar ansvar för arbetsgivarpolitiken och tillämpar den för verksamhetens bästa.
Du ansvarar för avdelningens planering, prioriteringar och resursfördelning samt följer upp verksamheten. Du säkerställer att arbetssätt och processer håller hög kvalitet och stödjer myndighetens övergripande utveckling. Du driver avdelningens långsiktiga utveckling genom att förbättra arbetssätt och interna strukturer och synliggöra hur avdelningen bidrar till myndighetens samlade utveckling.
Du ingår i myndighetens ledningsgrupp, där du med helhetsperspektiv och ett gemensamt ansvarstagande aktivt bidrar till myndighetens strategiska styrning, beslutsberedning och långsiktiga utveckling.
Rollen innebär att du företräder myndigheten i interna och externa sammanhang.
Anställningen kan innebära resor inom Sverige.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- akademisk examen inom för uppdraget relevant område
- minst 5 års chefs- eller ledarerfarenhet
- erfarenhet av att leda chefer eller komplex verksamhet på strategisk nivå
- erfarenhet av verksamhetsutveckling och strategiskt ledningsarbete
- erfarenhet av strukturerad planering, uppföljning och kvalitetssäkring
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- arbete inom statlig verksamhet
- att leda eller delta i ledningsgruppsarbete
- budget- eller ekonomistyrning på högre nivå
- komplex samverkan med flera interna och externa aktörer
Som person arbetar du mål- och resultatinriktat, både på kort och lång sikt, och har förmåga att självständigt driva och ta ansvar för utveckling på både avdelnings- och myndighetsnivå. Ditt arbetssätt präglas av struktur och god organisationsförmåga, liksom av vana att följa rutiner och säkerställa ordning och kvalitet i arbetet. I ditt ledarskap visar du mod genom att fatta välgrundade beslut och stå bakom dem, även när besluten är komplexa eller påverkar flera delar av verksamheten.
För att lyckas i rollen behöver du vara förtroendeingivande, kommunikativ och ha lätt att skapa goda relationer och samarbeten, både internt och externt. Ett tryggt och stabilt ledarskap med gott omdöme är viktigt, liksom förmågan att fungera som en förebild och arbeta utifrån den statliga värdegrunden med respekt för alla människors lika värde.
Du leder genom avdelningens enhetschefer, och du skapar förutsättningar för dem att utöva ett tydligt, stabilt och utvecklingsinriktat ledarskap. Det innebär att klargöra mål och förväntningar, följa upp avdelningens inriktning och resultat samt bidra till en god och samordnad arbetskultur. Rollen kräver ett helhetsperspektiv, förmåga att väga olika behov och att aktivt bidra till myndighetens strategiska prioriteringar och en samordnad och gemensam inriktning.Anställningsvillkor
Placeringsort: Växjö
Provanställning kan komma att tillämpas.
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. På MUCF månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till en god arbetsmiljö.
Du kan läsa om vår rekryteringsprocess https://www.mucf.se/om-oss/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HR 0115/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor
(org.nr 202100-1173) Arbetsplats
Avdelningen för ungdomsfrågor Kontakt
Magnus Jägerskog 010-1601010 Jobbnummer
9661602