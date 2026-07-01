Avdelningschef till Avdelningen för provverksamhet
Universitets- och högskolerådet / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-07-01
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Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan och samordnar antagningen till universitet och högskolor. Vi ansvarar även för högskoleprovet, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar. UHR har ca 300 anställda i Stockholm och Visby. Vi söker dig som, tillsammans med våra kunniga medarbetare, vill vara med och utveckla vår myndighet och bidra till vår vision Utbildning, utbyten, utveckling – för alla som vill vidare. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare med öppet arbetsklimat som präglas av mångfald och respekt för allas lika värde.
Är du en erfaren och strategiskt orienterad chef som är van att driva komplex utveckling och långsiktigt förändringsarbete? Vill du vara med och bygga upp en ny verksamhet? Vi söker en avdelningschef till vår nya avdelning för provverksamhet.
Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Myndigheten har de senaste åren fått ett utökat och mer komplext ansvar för storskalig provverksamhet. Uppdragen omfattar dels högskoleprovet, dels det nytillkomna regeringsuppdraget medborgarskapsprov.
Högskoleprovet är en central urvalsgrund till högre utbildning som varje år skapar möjlighet för människor att ta steget in i universitets- och högskolestudier. Medborgarskapsprovet ska pröva om den som söker om svenskt medborgarskap har grundläggande kunskaper om svenska samhället och svenska språket. Båda uppdragen avser verksamheter som är samhällsviktiga, säkerhetskritiska och beroende av hög grad av samordning, rättssäkerhet och stabilitet.
För att skapa långsiktiga förutsättningar för styrning, genomförandekraft och hållbar utveckling samlar vi från 1 januari 2027 de provrelaterade uppdragen inom en ny gemensam organisatorisk hemvist – avdelningen för provverksamhet. Avdelningen kommer ansvara för att leda, samordna och utveckla UHR provverksamhet, vilket omfattar hela kedjan från provutveckling och kvalitetssäkring till planering, genomförande och uppföljning.
Vad du kommer att göra/ansvara för
Som avdelningschef får du en central roll i att bygga upp och forma den nya organisationen. Du har ett helhetsansvar för verksamheten och förväntas kombinera strategiskt ledarskap med operativ genomförandekraft. Du ansvarar för att etablera förmåga, skapa gemensamma arbetssätt och säkerställa ett effektivt och rättssäkert genomförande av provverksamheten.
Du säkerställer en sammanhållen styrning och samverkar med andra myndigheter och externa aktörer. Som avdelningschef företräder du myndigheten i provrelaterade frågor. I uppdraget ingår att bidra till den digitala utvecklingen av provverksamheten.
Som avdelningschef verkar du utifrån ett helhetsperspektiv på myndighetens uppdrag och bidrar aktivt till myndighetens strategiska utveckling. Du verkar för en långsiktigt hållbar arbetsmiljö och driver samarbete för att nå gemensamma mål.
I rollen ingår att:
Leda etablering av avdelningens struktur, processer och arbetssätt
Etablera och utveckla organisation, chefer och medarbetare
Säkerställa effektiva processer och leveranser med hög kvalitet och rättssäkerhet
Ansvara för styrning, uppföljning och resultat inom avdelningen
Företräda myndigheten i relevanta nationella och internationella sammanhang
Samverka med interna och externa aktörer för att nå gemensamma mål
Följa omvärldsutvecklingen och omsätta den i verksamhetsutveckling
Som avdelningschef har du ansvar för verksamhet, budget och personal. Du leder andra chefer, ingår i myndighetens ledningsgrupp och rapporterar till generaldirektören.
Du som söker har
Akademisk examen som är relevant för uppdraget
Flerårig erfarenhet av arbete inom högsta ledningsnivå
Flerårig erfarenhet av verksamhetsutveckling
Erfarenhet av att etablera och utveckla nya verksamheter
Erfarenhet av styrning, processutveckling och uppföljning i komplex organisation
Erfarenhet av direkt personalansvar och att leda genom chefer
Erfarenhet av processledning
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande
Erfarenhet av statlig verksamhet
Erfarenhet av samverkan med andra myndigheter och organisationer
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Erfarenhet från arbete/anställning inom universitets- och högskolesektorn
För att lyckas i rollen är du en trygg och tydlig ledare med starkt resultatfokus. Du kombinerar strategisk förmåga med handlingskraft och har god förmåga att omsätta idéer i praktik.
Du är:
tydlig och rak i din kommunikation för att kunna leda dialog och motivera dina medarbetare
förtroendeskapande i komplexa sammanhang
beslutsför och uthållig
relationsskapande och lyhörd samarbeta med andra
strukturerad och leveranssäker
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan!
Vad vi gör och erbjuder
UHR har flera uppdrag inom utbildningsområdet vars gemensamma nämnare är att skapa möjligheter till utveckling genom utbildning och internationella utbyten. Vi är cirka 340 anställda i Stockholm och Visby. UHR:s mål är att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare och chefer jobbar tillsammans för långsiktig utveckling. Vi erbjuder en professionell och stimulerande miljö med goda möjligheter till personlig utveckling. Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering och ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.
Anställningen omfattar heltid med tillträde efter överenskommelse. UHR tillämpar sex månaders provanställning. Placeringsort är Solna.https://www.uhr.se/om-uhr/uhr-som-arbetsgivare/vi-erbjuder/https://www.uhr.se/om-uhr/
Ansök och bli en av oss!
Välkommen med din ansökan i form av personligt brev och CV på svenska märkt med diarienummer 2.2.1-01186-2026. Sista ansökningsdatum är 16 augusti.
Har du några frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta rekryterande generaldorektör Eino Örnfeldt, eino.ornfeldt@uhr.se
. Representant för Saco-S är Kerstin Martínez tfn 010- 470 04 69 alt. e-mail: saco@uhr.se
och för ST Anneli Schönning tfn. 010-470 05 76 alt. e-mail: st@uhr.se
Vi svarar på frågor under semesterperioden, men mellan vecka 28 tom 31 kan svarstiden vara något fördröjd.
Universitets- och högskolerådet har gjort medieval för denna rekrytering. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Universitets- och högskolerådet
(org.nr 202100-6487), https://www.uhr.se/
171 04 SOLNA Arbetsplats
Universitets och högskolerådet Jobbnummer
9987222