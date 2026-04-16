Avdelningschef till avdelningen för Kunskapsstöd
Myndigheten för delaktighet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för delaktighet i Stockholm
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Välkommen till Myndigheten för delaktighet (MFD). Vi söker en utvecklingsinriktad ledare som trivs med samarbeten i ett utmanande och meningsfullt uppdrag. Läs mer om myndigheten http://www.mfd.se
Vårt uppdrag är att verka för att det nationella målet för funktionshinderspolitiken uppnås. Vi arbetar för ett hållbart samhälle som är utformat utifrån medborgarnas olika förutsättningar och behov. Myndigheten genomför sitt uppdrag genom uppföljning, kunskapsinsamling, stöd till aktörer, individnära stöd samt genom kommunikativa insatser.
Vi är en liten myndighet och det betyder att varje medarbetare spelar stor roll för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Välkommen att vara med på vår resa!
Avdelningen för Kunskapsstöd har i uppdrag att genomföra utrednings- och analysarbete och att målgruppsanpassa stöd till statliga myndigheter, kommuner, regioner, det civila samhället och andra intressenter. Avdelningen arbetar med metodutveckling, tar fram verktyg och sprider kunskap om genomförande av funktionshinderspolitiken genom utbildande insatser och andra kunskapshöjande insatser.
Som avdelningschef ansvarar du för att leda, utveckla, samordna, kvalitetssäkra, och följa upp verksamheten för att skapa ett väl fungerande team som kan stödja myndigheten i sin helhet. Avdelningen består av ca 12 kvalificerade och engagerade medarbetare. Arbetet sker ofta i uppdragsform, vilket innebär att du tillsammans med din avdelning arbetar gränsöverskridande på myndigheten och i nära samarbete med avdelningen för utredning. Till avdelningen hör även den nya nationella funktionen för samordning av tolktjänsten som har två medarbetare.
Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och bidrar därmed som en viktig resurs till hela myndighetens strategiska utveckling. Du rapporterar till vår generaldirektör.
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk samhällsvetenskaplig eller motsvarande examen på minst kandidatnivå,
Chefserfarenhet med personal- och budgetansvar,
Arbetat med relevanta frågor i offentlig verksamhet,
Erfarenhet av och förmåga att leda utrednings- och analysarbete samt utåtriktat och målgruppsanpassat stödjande arbete,
Erfarenhet av att identifiera och analysera förändringsbehov för att främja genomförande av politiska mål,
Erfarenhet av att leda och utveckla komplexa interna samarbeten mellan olika funktioner,
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och i tal och skrift,
God förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
Arbetat inom tvärsektoriell verksamhet
Dokumenterad kunskap om funktionshinderspolitik
Erfarenhet av ledningsgruppsarbete
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en coachande och utvecklande ledarstil med viljan och förmågan att leda komplexa uppdrag i en tvärsektoriell miljö. Du har mycket god samarbetsförmåga och skapar goda relationer. För att lyckas i uppdraget krävs även såväl initiativ- som problemlösningsförmåga. Du har en förmåga att prioritera i ett brett område samt att se till ett helheten.
Vi lägger särskild stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
På MFD erbjuder vi dig en arbetsplats med korta beslutsvägar och där vi lär oss när vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver. Vi arbetar med ett tillitsbaserat arbetssätt som grund.
Vi erbjuder en flexibel arbetsplats med möjlighet till visst distansarbete och placeringen kommer att vara i vårt nya aktivitetsbaserade kontor i Liljeholmen i Stockholm.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning som avdelningschef med tillträde snarast. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Välkommen med din ansökan inklusive CV och personligt brev senast den 6 maj 2026.
I denna rekrytering samarbetar vi med Chefspoolen. Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Gabriella Hedlund på tel 070-99 55 888. Det går också bra att kontakta generaldirektör Anders Kessling samt facklig företrädare, se nedan för kontaktuppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122720". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Delaktighet
(org.nr 202100-5588)
Rosterigränd 12 (visa karta
)
117 61 STOCKHOLM Arbetsplats
MFD - Myndigheten För Delaktigheten Kontakt
Karl Holzwart Kristiansson karl.holzwart-kristiansson@mfd.se Jobbnummer
9859577