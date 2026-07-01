Avdelningschef till akutmottagningen i Växjö
Region Kronoberg / Sjukvårdschefsjobb / Växjö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Växjö
2026-07-01
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Nu söker vi en ny chef till ett delat ledarskap på akutmottagningen i Växjö! Vill du leda och utveckla en av sjukhusets mest centrala verksamheter? Trivs du i en miljö där samarbete, utveckling och snabba beslut är en naturlig del av vardagen? Då kan detta vara uppdraget för dig.
Akutkliniken omfattar akutmottagningarna i Växjö och Ljungby samt akutvårdsavdelningen (AVA) i Växjö. Vårt uppdrag är att ge bästa möjliga vård till de patienter som akut behöver sjukhusets resurser. Akutmottagningen i Växjö är en verksamhet med högt tempo och stor variation där patienter med många olika sjukdomstillstånd och skador tas emot dygnet runt, årets alla dagar. Här arbetar vi nära sjukhusets samtliga specialiteter för att säkerställa en trygg, effektiv och patientsäker vård.
Som avdelningschef blir du en viktig del i utvecklingen av framtidens akutsjukvård. Du får möjlighet att leda engagerade medarbetare i en verksamhet som ständigt utvecklas och där varje dag gör skillnad för människor i behov av akut vård.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa varje dag. Vi ansvarar för hälso och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
I din roll som avdelningschef på akutmottagningen i Växjö har du ett tätt samarbete med den andra avdelningschefen på akutmottagningen och med akutvårdsavdelningens avdelningschefer. Vi tror på ett starkt ledarskap med god kommunikation och prestigelöshet för att tillsammans lyckas med vårt uppdrag. Du blir en del av en stark ledningsgrupp som tillsammans formar framtidens akutsjukvård.
Dina arbetsuppgifter som avdelningschef är att strategiskt leda och utveckla akutmottagningen och dess medarbetare mot uppsatta mål. Du har tillsammans med den andra chefen det övergripande ansvaret för verksamheten, vilket innefattar ekonomi, arbetsmiljö och personalansvar. En del av medarbetarna arbetar flexibelt på både akutmottagningen och akutvårdsavdelningen. Det är av stor vikt att du kontinuerligt för en dialog och skapar tydlighet kring beslut, riktlinjer och uppsatta arbetssätt.
En viktig del av ditt uppdrag är också att identifiera behov samt genomföra och följa upp aktiviteter som bidrar till verksamhetens korta och långsiktiga mål. Du tar tillvara medarbetarnas engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget.
Som avdelningschef kommer du att ingå i akutklinikens ledningsgrupp som består av en verksamhetschef och sju avdelningschefer.
Du är en förebild i det dagliga arbetet och främjar en kultur som stödjer Region Kronobergs värdegrund; respekt för människan.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för dina medarbetare och vara duktig på att kommunicera budskap och leda mot mål. Du är lugn, strukturerad och vill engagera och leda dina medarbetare i en vardag med högt tempo.
Vi söker dig som:
• Är utbildad inom ett legitimerat yrke inom hälso och sjukvården
• Har erfarenhet av att arbeta som chef och ledare
• Har erfarenhet av att ha drivit utvecklingsarbeten
• Har arbetat i ledningsgrupp och med strategiska frågor
Som person ser vi gärna att du:
• Har lätt för att samarbeta och är medveten om dina styrkor och svagheter
• Behåller entusiasm och positivitet även i tuffa situationer och bibehåller lugnet under stress
• Har förmågan att snabbt anpassa dig efter nya förutsättningar och leda dina medarbetare i förändring
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Rekryteringsprocessen:
Vi använder arbetspsykologiska test i den här rekryteringen. Tester används för att skapa en rättvis och transparent urvalsprocess, där alla kandidater får samma chans att visa sina förmågor. Genom att fokusera på både personliga egenskaper och meriter kan en bra matchning i testresultaten leda till en intervju, även om alla krav inte uppfylls.
Vi planerar att hålla intervjuer den 14:e, 19:e och 21:a augusti.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 381/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Nygatan 20 (visa karta
)
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg Kontakt
Verksamhetschef
Claes Hjertqvist 0470-58 77 86 Jobbnummer
9986267