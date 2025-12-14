Avdelningschef till Åhléns Fridhemsplan
2025-12-14
Vi söker Avdelningschefer för vår nyetablering av Åhléns Fridhemsplan! Som del av detta kommer du vara med och bygga upp både varuhus och team!
Om din roll
Vårt mål på Åhléns är att varaupplevelsedriven destination som gör skillnad för kunden.Som Avdelningschef är du ansvarig för att driva försäljning och skapa lönsamhet på din avdelning, samt säkerställa att kampanjer och aktiviteter genomförs med hög kvalitet. Du är med där det händer - stöttar teamet i det dagliga och visar vägen genom att representera Åhléns värderingar i allt du gör.
Våra kunder ska mötas av engagerade och serviceorienterade Säljare med god produktkunskap. I rollen som Avdelningschef ingår att:
Skapa den bästa upplevelsen för gästen på din avdelning genom att säkerställa att kundmötet överensstämmer med Åhléns servicekoncept
Genom ett coachande och närvarande ledarskap utveckla ett väl fungerande team som brinner för Åhléns och försäljning
Säkerställa att ditt ansvarsområde bemannas med rätt antal och rätt kompetens för att uppnå varuhusets övergripande mål
Att kompetensutveckla direktrapporterande medarbetare för att nå sina mål för befattningen samt möjlighet att utvecklas inom Åhléns
Utifrån ett affärsmannaskap leverera resultat i enlighet med varuhusets mål och nyckeltal
Aktivt ta del av, värdera, tolka och förmedla relevant information och kommunicera den inom avdelningen gentemot medarbetarna
Undersöka, riskbedöma, planera, åtgärda och följa upp ansvarsområdets arbetsmiljö
I rollen som Avdelningschef arbetar du mot års-, månads- och dagsmål för försäljning och kundnöjdhet och assisterar varuhuschef vid arbetsplatsmöten, säljplanering och facklig samverkan.
Ditt team
Du blir en del av ett passionerat team och samarbetar framför allt inom ditt varuhus med Varuhuschef, andra Avdelningschefer, Säljare och Visual Merchandisers.
Vi erbjuder dig:
Åhléns har funnits i många svenska hjärtan i över 120 år. Med en lång historia inom detaljhandeln fortsätter vi drivas av ständig utveckling. Hos oss får du vara med på en spännande resa där vi kombinerar vår historia med innovation och nya arbetssätt för att skapa en lönsam och hållbar framtid.
Till oss tar du med dig:
Minst några års erfarenhet från ledande befattning i försäljning, gärna inom detaljhandeln
Erfarenhet av att leda och utveckla team
Erfarenhet av förbättringsarbete och vana av att arbeta målstyrt med fokus på nyckeltal
Rollen som Avdelningschef innebär mycket självständigt arbete och vi lägger stor vikt vid ditt ledarskap och din personliga mognad. Du är handlingskraftig och strukturerad, med en stark förmåga att prioritera i en händelserik vardag. Du är en närvarande ledare som får med dig andra genom tydlig kommunikation och inspirerande energi. Du brinner för att utveckla både människor och affären samt motiveras av att se konkreta resultat av ditt arbete.
Åhléns är en organisation i högt tempo, där mycket händer. Med dig i laget blir vi ännu ännu bättre!
Om rekryteringen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi ser gärna att du kan börja hos oss i början av februai.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Som Avdelningschef på Åhléns blir du en del av ett passionerat team som drivs av affärsmannaskap och entreprenörskap. Vi ger dig förtroende och möjligheten att växa i en utvecklande miljö. Med det hälsar vi dig varmt välkommen till Åhléns! Ersättning
