Avdelningschef till Affärs- och systemutveckling
Skellefteå Kraftaktiebolag / Administratörsjobb / Skellefteå Visa alla administratörsjobb i Skellefteå
2026-07-27
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eller i hela Sverige
Vill du få Sveriges omställning att hända?
Vi söker nu en avdelningschef till Affärs- och systemutveckling i Skellefteå.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi på Skellefteå Kraft har bestämt oss för att få Sveriges omställning att hända. Vi driver på produktionen av förnybar energi och elektrifieringen av samhället. Vi ger också kraft till vardagslivet och samhället. Som att göra förskolan varm vid morgonens lämning och få sjukhus och industrier att rulla dygnet runt. Och vi gör det tillsammans som ett lag, där skickliga medarbetare stöttar och utvecklar varandra.
Vill du bli en del av oss?
Tjänsten
Som avdelningschef hos oss får du möjligheten att bygga upp och leda en helt ny avdelning med stor påverkan på framtidens energisystem. Avdelningen har en central roll i att skapa struktur, riktning och långsiktig utveckling för hela värmeverksamheten och blir en viktig drivkraft i arbetet med affärsutveckling, strategisk planering och utveckling av framtidens energisystem.
Du ansvarar för att bygga upp och utveckla en avdelning med hög specialistkompetens inom affärsutveckling, strategisk systemutveckling, bränsle och utvecklingsingenjörsfrågor. Rollen innebär personal-, verksamhets- och budgetansvar samt ett nära samarbete med övriga chefer, driftorganisationen och verksamhetens ledningsgrupp.
I uppdraget ingår att leda och samordna verksamhetens utvecklingsinitiativ, skapa tydliga arbetssätt för prioritering och uppföljning samt säkerställa att utvecklingsinsatser leder till konkret affärs- och verksamhetsnytta. Du driver den långsiktiga utvecklingen av energisystemet, inklusive arbetet med att öka andelen spillvärme, en central del i omställningen mot ett mer hållbart och resurseffektivt energisystem. Du har även ett övergripande ansvar för bränslestrategi och bränsleinköp. Du driver också verksamhetens digitalisering och AI-initiativ, med fokus på att skapa effektivare arbetssätt och bättre beslutsstöd.
Du blir en del av en verksamhet som befinner sig i ett spännande utvecklingsskede där du får möjlighet att påverka både organisation, arbetssätt och framtida inriktning. Tillsammans med en erfaren specialistgrupp skapar du förutsättningar för ett ännu mer hållbart, affärsmässigt och framtidssäkert energisystem.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Skellefteå. Tillträde enligt överenskommelse. Resor förekommer, bland annat till verksamhet på andra orter och konferenser.
Intresserad?
Vi söker dig som trivs med att leda i förändring och motiveras av att bygga struktur i en komplex verksamhet. Du har förmåga att skapa engagemang, tydlig riktning och god samverkan mellan olika funktioner samtidigt som du ser helheten och fattar väl avvägda beslut.
För att lyckas i rollen behöver du vara affärsmässig och analytisk, med förmåga att omsätta strategier till konkreta resultat. Du utmanar befintliga arbetssätt, identifierar förbättringsmöjligheter och driver utvecklingen framåt. Samtidigt planerar och strukturerar du arbetet på ett sätt som skapar tydlighet och långsiktighet för både verksamheten och dina medarbetare.
Du är en kommunikativ ledare som inspirerar andra, bygger förtroende och får människor att samlas kring gemensamma mål. Genom ett inkluderande arbetssätt skapar du delaktighet och bidrar till en kultur där samarbete, innovation och utveckling står i centrum. Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
• Relevant akademisk utbildning område alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
• Flerårig erfarenhet av att leda andra, antingen som linjechef eller i annan ledande roll, samt förmåga att skapa riktning och engagera medarbetare
• Erfarenhet av att leda förändring och utveckla verksamhet, inklusive att etablera arbetssätt, struktur och prioriteringar
• Erfarenhet av att arbeta med komplexa frågeställningar på strategisk nivå och driva initiativ som skapar verksamhetsnytta
• God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
• God analytisk förmåga samt förmåga att snabbt sätta sig in i komplexa sammanhang och nya frågeställningar.
Meriterande
• Akademisk utbildning med inriktning mot teknik, industriell ekonomi eller liknande
• Erfarenhet av affärs- eller verksamhetsutveckling
• Erfarenhet av något av följande områden:
• energisystem eller energibransch
• bränslestrategi/inköp eller leverantörsrelationer
• digitalisering och/eller datadrivna initiativ
• Erfarenhet av att bygga upp eller utveckla organisationer eller funktioner
Mer om Skellefteå Kraft
Vi är ett av Sveriges största energibolag. Varje dag jobbar våra 900 medarbetare med att få Sveriges omställning att hända. I snart 120 år har vi producerat el och värme i våra egna anläggningar och byggt och drivit våra egna nät. I dag har vi kunder från norr till söder.
Välkommen till en arbetsplats där vi får Sveriges omställning att hända.
Frågor?
Malin Fuglesang, affärsenhetschef värme, 070 379 07 35
Frida Lundström, Unionen, 0910-77 28 64
Simon Lindberg, Akademikerföreningen, 073-801 07 49
Robert Ignberg, SEKO, 0910-77 26 62
Leif Lundberg, Ledarna, 0910-77 26 82
Om rekryteringen
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att vi utgår från varje persons kompetens och därigenom främjar mångfald och motverkar diskriminering. I linje med detta arbetar vi enligt EU:s lönetransparensdirektiv och strävar efter en transparent och rättvis rekryteringsprocess.
Många befattningar inom Skellefteå Kraft-koncernen är säkerhetsklassade på grund av den samhällsviktiga verksamheten som det innebär att arbeta inom energibranschen. Vid rekrytering till en sådan befattning ställs krav på säkerhetsprövning med registerkontroll innan kandidaten kan anställas. Med anställningen kan det följa en skyldighet att krigsplaceras.
Då vi inför denna rekrytering redan har tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kraftaktiebolag
(org.nr 556016-2561)
931 34 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Skellefteå Kraft Jobbnummer
10011992