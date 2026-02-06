Avdelningschef systemledning till marinmateriel
Försvarets Materielverk / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
Är du en erfaren och trygg chef som vill arbeta för att leverera rätt materiel för den svenska marinens behov? Vi befinner oss i en spännande tid med tillväxt där vi till söker en chef till avdelningen systemledning som vill vara med och göra det möjligt för krigsförbanden att lösa sin uppgift i fred, kris och krig - nu och i framtiden.Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Som avdelningschef har du ett övergripande strategiskt, verksamhetsmässigt och ledningsmässigt ansvar för systemledning. Du verkar för att skapa förutsättningar för marinmateriels långsiktiga utveckling så att Försvarsmaktens operativa behov och målsättningar avseende prestanda, tillgänglighet, systemsäkerhet, informationssäkerhet, sjösäkerhet och kvalitet säkerställs. Din verksamhet ska genom strategisk systemledning, designledning, kvalitetsledning och tvärteknisk samordning bidra till en sammanhållen och effektiv systemlösning över hela materielens livscykel, från konceptskede och FoU till vidmakthållande.
Som chef på FMV företräder du myndigheten enligt FMV:s vision, verksamhetsidé och mål. Du har övergripande verksamhets-, personal-, arbetsmiljö - och resultatansvar för avdelningen. Ditt arbete bedrivs i nära samarbete med övriga avdelningar inom marinmateriel samt andra delar av organisationen för att säkerställa effektivitet, kvalitet och säkerhet i leveranser. Du ansvarar också för resursplanering och kompetensförsörjningen inom avdelningen och ser till att medarbetarnas kompetens underhålls och utvecklas i linje med FMV:s behov.
Som avdelningschef har du en underställd enhetschef samt sex direktrapporterande medarbetare, varav en teknisk chef och fem chefsingenjörer. Totalt har avdelningen 17 medarbetare. Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och förväntas bidrar aktivt i ledningsgruppens arbete samt stödjer och rapporterar till verksamhetsområdeschef för marinmateriel.
Tjänsten är placerad i Stockholm. I tjänsten kan resor ingå, såväl inom som utanför Sverige.
Om dig
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning inom teknik, systemvetenskap, industriell ekonomi eller annat område som FMV bedömer som likvärdigt. För att vara aktuell för tjänsten har du dokumenterad chefserfarenhet med personal- och resultatansvar. Du har också bred erfarenhet av och god kunskap om marinmaterielområdet. Därtill har du bred och djup kunskap om FMV:s anskaffningsprocess och relevant arbetslivserfarenhet från FMV och/eller Försvarsmakten, exempelvis från förband och/eller central stab. Rollen förutsätter god kunskap om systemutvecklingsprocesser, exempelvis ISO 15288, samt god förståelse för regelverk och krav inom försvars- och säkerhetsområdet.
Vi ser positivt på erfarenhet av systemledning, teknisk ledning eller kvalitetsledning i komplexa organisationer. Likaså får du gärna ha erfarenhet av samverkan med internationella aktörer och Nato. Har du kunskap om informationssäkerhet, systemsäkerhet och kvalitetssäkring är det ett plus.
Tjänsten kräver starka kommunikativa färdigheter på svenska och engelska.
Som person är du resultatdriven med förmåga att balansera strategiska och operativa behov. Du har förmåga att skapa engagemang och motivation i en organisation med hög teknisk kompetens och är relationsskapande med förmåga att skapa nätverk internt och externt. Din förmåga att arbeta självständigt är välutvecklad och du har förmåga att fatta välgrundade beslut på strategisk nivå. Tjänsten kräver hög integritet och en vilja att verka för organisationens bästa. Du är stabil, stresstålig och har god förmåga att hantera osäkerhet och förändring.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Verksamhetsområdet marinmateriel har som uppgift att anskaffa, vidmakthålla och avveckla materiel för Försvarsmakten inom marinområdet. Verksamhetsområdet deltar i forsknings- och teknikutvecklingsprojekt och ansvarar även för exportstöd och att medverka i internationella samarbeten.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-02-27.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör.
• Våra fackliga företrädare är OFR/O Henry Joona, OFR/S Madeleine Lithander, Saco Stefan Hållander och Seko Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).
• Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Therese Thunström, therese.thunstrom@jeffersonwells.se
.
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Fast lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9729316