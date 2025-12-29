Avdelningschef sökes till Vårdcentralen Vallås
2025-12-29
Är du redo och att ta dig an en ledarroll? Har du dessutom förmågan att skapa delaktighet och engagemang? Då kan tjänsten som avdelningschef för vårdcentralen Vallås vara intressant för dig!Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Som avdelningschef på vårdcentralen Vallås blir du en nyckelperson i ledningsgruppen och arbetar nära verksamhetschefen för att driva verksamheten framåt.
Tillsammans med ett engagerat team utvecklar ni vårdcentralen för att möta invånarnas behov på bästa sätt.
Du har ansvar för en del av verksamheten, vilket innefattar både personal- och ekonomiansvar. Rollen innebär att du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö, främjar engagemang och delaktighet samt verkar för helhetens bästa. Hälso- och sjukvården står inför en spännande förändringsresa där nya krav ställs på vården. Som avdelningschef är du en viktig del i arbetet med ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling. Med ett tydligt och entusiasmerande ledarskap, i linje med Region Hallands värdegrund, inspirerar du dina medarbetare, kommunicerar öppet och skapar ett klimat där alla trivs och utvecklas.Tjänsten omfattar 50%, resterande del arbetar du inom din grundprofession på Vårdcentralen Vallås. Tjänstgöringsgrad inom grundprofessionen kan diskuteras.Om företaget
Hos oss är du alltid välkommen! Vårdcentralen Vallås har cirka 6 300 listade patienter och erbjuder en bred verksamhet med läkarmottagning, barnavårdscentral, distriktssköterskemottagning samt fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, KBT-terapeut, rehabkoordinator och psykolog. Ett särskilt boende i området är knutet till vårdcentralen, och i våra lokaler finns även Neurorehab med uppdrag för Halmstad och Laholms kommun. Vi arbetar för att vården ska ges på rätt nivå med patienten i fokus, respekt för individen och ett gott samarbete mellan professionerna. Hos oss värdesätter vi gemenskap, lärande och nya idéer som utvecklar verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Några års erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård i offentlig förvaltning
- Minst två års erfarenhet av arbete inom primärvård
- Adekvat högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av att ha arbetat som samordnare med personalansvar eller liknande ledande funktion.
Meriterande:
- Ledarskapsutbildning
- Kunskap om intäktsbaserad och konkurrensutsatt verksamhet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som chef är du en tydlig och entusiasmerande ledare som når resultat samtidigt som du skapar en positiv arbetsmiljö. Du är en förebild vars värderingar stämmer överens med Region Hallands värdegrund. Med god kommunikation och lyhördhet skapar du engagemang och delaktighet hos dina medarbetare och verkar för ett öppet klimat där alla trivs och utvecklas. Vi ser därför att du behärskar det svenska språket i såväl tal som skrift.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som chef https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/chef.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
