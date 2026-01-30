Avdelningschef sökes till Steriltekniska enheten
Region Halland / Administratörsjobb / Varberg Visa alla administratörsjobb i Varberg
2026-01-30
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Bygger ditt ledarskap på personligt engagemang och tillit till medarbetarna? Är du en närvarande och strategisk ledare som kan överblicka, utveckla och omsätta mål i handling? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker nu en avdelningschef till Steriltekniska enheten vid Hallands sjukhus.
Hos oss blir du en del av ett engagerat chefsteam som tillsammans med medarbetarna arbetar för att utveckla vården - alltid med patientens behov, säkerhet och kvalitet i fokus.
Om arbetet
Som avdelningschef leder du Steriltekniska enhetens verksamhet på tre utbudspunkter: Varberg, Halmstad och Kungsbacka. Du har det direkta ansvaret för personal, arbetsmiljö, kvalitet samt verksamhetens processer och flöden på samtliga utbudspunkter. I uppdraget ingår att säkerställa en hög och jämn kvalitet i hela vårdkedjan, där sterilteknisk verksamhet är en förutsättning för säker och effektiv patientvård.
Du har stöd av samordnare och kvalitetsansvariga, vilket ger goda förutsättningar för ett strukturerat, systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
Som avdelningschef ingår du i Operation- och intensivvårdsklinikens ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef, medicinskt ledningsansvariga läkare och övriga avdelningschefer. Tillsammans arbetar ni med både det dagliga ledarskapet och den långsiktiga utvecklingen i linje med sjukhusets mål och strategier.
Att leda en verksamhet på tre orter ställer krav på ett tillitsbaserat och kommunikativt ledarskap. Du arbetar aktivt för att skapa gemensamma arbetssätt, tydliga strukturer och en sammanhållen kultur där alla medarbetare känner sig sedda, delaktiga och engagerade - oavsett geografisk placering.
Vi erbjuder ett introduktionsprogram anpassat efter din bakgrund samt tillgång till Region Hallands chefsutbildningar och chefsforum. Du anställs tillsvidare i din grundprofession med ett chefsförordnande om fyra år.
Om arbetsplatsen
Steriltekniska enheten är en central och verksamhetskritisk del av Operation och intensivvård vid Hallands sjukhus. Enheten bedriver verksamhet i Varberg, Halmstad och Kungsbacka och är en del av en klinik med cirka 350 medarbetare som är bemannad dygnet runt.
Steriltekniska enheten består av cirka 45 medarbetare fördelade på tre orter. Verksamheten har god bemanning och en ekonomi i balans. Den årliga produktionen omfattar cirka 200 000 steriliserade förpackningar som levereras till omkring 120 kunder inom hälso- och sjukvården. Våra kunder är beroende av hög kvalitet, precision och effektivitet för att kunna erbjuda patienterna en trygg och säker vård.
Under 2026 breddas verksamheten i Varberg genom nya uppdrag, vilket skapar ytterligare möjligheter till utveckling, förändringsarbete och innovation.Publiceringsdatum2026-01-30Kvalifikationer
I enlighet med Region Hallands ledarskapsfilosofi söker vi dig som kan leda och fatta beslut i ett hållbart system - även när du inte själv är fysiskt närvarande. Du har ett genuint intresse för ledarskap och drivs av att ta ansvar tillsammans med andra i en positiv, tillitsfull och utvecklingsinriktad kultur.
Du motiveras inte av makt eller prestige, utan av viljan att skapa förutsättningar för medarbetare och verksamhet att lyckas. Du leder med tydlighet, ansvar och tillit, har förmåga att formulera och kommunicera mål och riktning samt föregår med gott exempel. Du är flexibel, lösningsorienterad och har god förmåga att hantera förändring, pröva nya arbetssätt och lära av erfarenheter.
Det är ett krav att du har lägst en gymnasieutbildning. Vi ser gärna att du har:
• högskoleutbildning inom vårdverksamhet eller annan relevant utbildning
• dokumenterad ledarerfarenhet
• utbildning inom ledarskap och organisation
Erfarenhet av sterilteknisk verksamhet är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som chef i Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/chef.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/95". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands Sjukhus Kontakt
Anna Marzelius, Verksamhetschef 0340-646958 Jobbnummer
9713788