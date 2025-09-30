Avdelningschef sökes till Städ- och Vårdnära service Halmstad
2025-09-30
Bygger ditt ledarskap på ett personligt engagemang och tilltro till medarbetaren? Är du en naturlig ledare som överblickar, utvecklar och genomför med verksamhetens bästa i fokus Ja, då är du välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Som avdelningschef ansvarar du för personal, ekonomi och verksamhet.
Ditt uppdrag är att engagera och motivera dina medarbetare, och styra det dagliga arbetet mot tydligt uppsatta mål. Dessutom ingår du i ledningsgruppen för Städ- och vårdnära service, där du tillsammans med övriga chefer och stab leder, samordnar och utvecklar er verksamhet för Region Halland som helhet.
I tjänsten som avdelningschef för Städ- och vårdnära service kommer du bli delaktig i en spännande förändringsresa där Region Hallands nya sjukhusstruktur kommer ta form, vilket troligtvis innebär ett ökat behov av områdets verksamhet. Du är underställd områdeschef och ingår i områdets ledningsgrupp tillsammans med övriga avdelningschefer, systemsamordnare, HR och controller.
Dina medarbetare utför sina arbetsuppgifter ute hos våra partners/kunder och det är viktigt att vi fortsätter en god samverkan med dessa. Både för att säkerställa och utveckla vår leverans, men också för att säkra förutsättningarna för dem.
Resor förekommer i tjänsten då du har ansvar för ytterområden och enkelt behöver ta dig dit.
Du anställs i en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett förordnande som chef i fyra år. Tjänstens placeringsort är Halmstad.
Om arbetsplatsen
Förvaltningen Regionservice är regionsövergripande och omfattar cirka 600 medarbetare. Vi levererar servicetjänster till Region Hallands kärnverksamheter, bland annat inom teknisk service, måltid, städ, vaktmästeri, logistik, administration, utbildningar, intranät, kommunikation och tele. Vår verksamhetsidé är att vara en värdeskapande partner inom stöd och service och vårt mål är att utveckla en effektiv service som håller hög kvalitet.
Verksamhetsområdet Städ- och vårdnära service levererar tjänster inom hela Region Halland, till sjukhus, vårdcentraler, tandvårdskliniker och administrativa verksamheter. Vi utför regelmässig städning, smittstädning och storstädning. Vår ambition är att hela tiden erbjuda tjänster som avlastar vårdpersonal med arbetsuppgifter som inte kräver vårdkompetens.
Totalt jobbar cirka 240 personer hos oss. Som avdelningschef kommer du att ha ansvar för 34 medarbetare där majoriteten finns i Halmstad men du har även personal strax utanför.Kvalifikationer
Vi söker dig med flerårig chefserfarenhet där du haft fullt personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. För tjänsten ser vi att du har lägst gymnasieutbildning, men meriterande om du har högskole- eller universitetsutbildning.
Som person ser du det positiva i förändrings- och förbättringsprocesser som du både är trygg att leda och delta i. Du är duktig på att bygga relationer, såväl med medarbetare som med kunder, och tar tag i förbättringsmöjligheter. Vi ser gärna att du har erfarenhet av hälsofrämjande arbete.
Dessutom är du serviceinriktad, har ett tydligt kundperspektiv, talar flytande svenska och har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Då våra verksamheter finns på flera ställen i Halmstad med omnejd behöver du ha B-körkort för att enkelt kunna ta dit runt.
I ditt ledarskap är du tydlig i ditt budskap, kan framföra det på ett tydligt och engagerat sätt samtidigt som du sätter tydliga gränser. Du har ett genuint intresse för människor och ledarskap, där din förmåga att engagera, motivera och coacha kommer vara viktiga pusselbitar. Samarbetsförmåga, lyhördhet och resultatorienterad är egenskaper som vi ser som viktiga.
Som ledare har du också ett stort driv, gillar att utmana och tar egna initiativ. Samtidigt tar du ansvar för helheten, arbetar systematiskt och strukturerat och kan prioritera och driva verksamheten i rätt riktning. Vi ser att du förstår och uppskattar att ingå i ett större sammanhang.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder en spännande och viktig chefsroll för dig som vill ta ansvar för och utveckla vår städ- och vårdservice.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer planeras att hållas vecka 45 och i denna rekryteringsprocess kommer slutkandidater genomföra personlighetstest.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som chef https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/chef?mtm_campaign=RH_yrkessida_chef_jobbannonser.Övrig information
Vi är en rökfri arbetsplats.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
