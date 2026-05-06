Avdelningschef Samhällsutveckling
2026-05-06
Avdelningschef till Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vill du vara med och leda utvecklingen av ett hållbart och växande samhälle? Vi söker en engagerad och strategisk avdelningschef som vill göra skillnad - tillsammans med kompetenta kollegor och medborgarna i fokus.
Om arbetsplatsen
Avdelningen består av fem enheter: miljöenheten, bygglovsenheten, mät- och geodataenheten, planenheten samt mark- och exploateringsenheten.
Vår målsättning är att skapa arbetsglädje och engagemang där alla har rätt förutsättningar för en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. Hos oss möts du av en trivsam arbetsplats med kompetenta medarbetare, gott samarbete och hög delaktighet.
Tillsammans utvecklar vi en verksamhet där nyfikenhet, olikheter och kompetenser tas tillvara.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Som avdelningschef leder du verksamheten utifrån politiska direktiv och de behov som samhällsutvecklingen medför. Du har ett samlat ansvar för strategiska frågor och avdelningens långsiktiga utveckling.
Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och arbetar nära dina enhetschefer för att tillsammans driva och utveckla verksamheten. I rollen kommer du bland annat att:
Sätta mål och riktning för avdelningen
Driva utvecklings- och förändringsarbete
Följa upp resultat och säkerställa måluppfyllelse
Leda genom tillit, tydlighet och delaktighet
Samverka internt och externt med andra förvaltningar, myndigheter och aktörer
Du har ett helhetsperspektiv och ansvarar för att verksamheten utvecklas i linje med kommunens mål, både på kort och lång sikt. Ditt ledarskap präglas av struktur, lyhördhet och förmåga att skapa engagemang.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare med god förståelse för samhällsbyggnadsprocessen och myndighetsutövning i kommunal verksamhet.
Du har förmåga att leda genom tillit och skapa engagemang i organisationen. Ditt ledarskap är tydligt och inkluderande, och du trivs i en roll där du får arbeta både strategiskt och operativt.
Du är driven, kommunikativ och samverkansorienterad, och har lätt för att skapa förtroende i mötet med såväl medarbetare som kollegor och externa aktörer. Som person är du lyhörd, positiv, prestigelös, strukturerad och analytisk, med förmåga att se både helhet och långsiktiga konsekvenser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning som är relevant för uppdraget
Flerårig erfarenhet av ledarskap
Erfarenhet av att leda andra chefer
God förståelse för samhällsbyggnadsprocessen och myndighetsutövning i kommunal verksamhet
God kunskap om sambandet mellan ekonomi, personal och verksamhet
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
B-körkort
Erfarenhet av att leda större eller komplexa verksamheter är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal 2024
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsutveckling, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kontakt
Anders Holm 0522-697301
9894409